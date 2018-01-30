學者專家不反對 邊境把關先落實

2018年01月30日 00:42 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

日本核災地區食品輸台可望以高風險食品管制來取代地區禁令，學者專家及相關團體昨日表示不反對，未來應朝高風險食品管制，但強調前提是衛福部應把高風險食品定義清楚，並提出有效的邊境把關機制讓民眾放心。

根據衛福部食藥署的日本食品輸台報告指出，日本進口農產品及加工食品並未受到福島核災影響，呈現逐年增加趨勢。以2015年為例，自日本進口數量25萬1891公噸，較發生核災前2010年16萬7645公噸增加50.3％。

衛福部次長何啟功說，過去7年食藥署在邊境檢驗11萬多件日本食品，沒有任何輻射超標，只有218件驗出微量輻射的食品，採退運或銷毀處理。這其中最多是茶類146件、水產類36件次之，此外，日本輸台與我國沿、近海的漁獲輻射檢驗全部合格。

目前歐盟並未禁止日本核災區食品進口，但在檢驗上採取最嚴格的態度；美國則是禁止特定高風險食品進口，其他開放進口的食品不像歐盟檢查嚴格，不過發現有違規的問題，馬上嚴罰。

昨天衛福部首度針對日本食品表態，未來應朝高風險食品管制，台灣食品科學技術學會食安諮詢委員會組長王進崑表示，其實有管理對國人比較有保障，可以減少透過各種管道「溜進」台灣的不明食品，那樣反而不安全。

國內主婦聯盟也不反對衛福部以高風險食品管制來取代地區禁令，前提是衛福部應把高風險食品定義清楚。

王進崑建議，政府一定要向國人展現高度決心，訂定嚴格的篩選條件，可以有效在邊境擋掉不安全的食品，政府要讓國人清楚知道未來的管理辦法，而且宣示有能力做到讓國人安心。

日本食品擋不了，可是核災釋出銫、鍶等「人工核種」，人體根本排不出，半衰期長達數十年。王進崑表示，核災地區食品真的解禁，最好的方法是減少食用進口食品，尤其水產、牛肉與稻米，最好每天吃滿5樣蔬果，增強免疫力自我保護。

(中國時報)