涉日人士：高層認開放時機已近

2018年01月30日 00:42 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

衛福部有意調整對日核災食品進口管制，國民黨立委曾銘宗表示，民進黨政府近來頻打預防針、塑造鬆綁氛圍，但國民黨動員發起反對核災食品解禁公投來看，外界反應非常強烈，民進黨不可輕忽。

政府官員近來對日核災食品解禁，發表一連串的看法，包含駐日代表謝長廷日前表示，若中國開放突然開放福島食品，台灣會很尷尬；台日關係協會副祕書長范振國日前也說，不排除因禁止核災食品，而影響日本支持我參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的可能性。

涉日人士表示，目前台日工作階層尚未討論核災食品解禁問題，但「或許高層認為時機接近」，尤其中國大陸有意解除對日核災地區食品禁令，如此一來會，台灣會變成唯一設有禁令的國家。

曾銘宗指出，食安是民生最重要的議題，不可用外交「虛無」手段去交換，而且也交換不來，在尚未確定安全前，他認為不宜開放進口來台。另外，CPTPP真正關鍵力量不在日本，而是中國大陸，沒有中國大陸點頭，日本能幫助台灣的力道有限。曾銘宗強調，中國大陸未必會馬上開放，民進黨政府現都在打預防針，塑造開放氛圍，但對於食品安全的把關機制仍未落實，在風頭上也只是抽驗，並非全面檢查，如此之下不可貿然開放。

曾銘宗說，以國民黨動員反對核災食品公投來看，外界回應非常強烈、非常支持，民進黨政府不要輕視民意。

國民黨立委呂玉玲表示，不以「地域性」限令，即無條件開放福島5縣食品進口台灣，前行政院長林全曾在任內宣示，在未健全食安管理機制下，就沒有開放進口核災食品的問題，現在仍未見食安管理機制有何重大進展，蔡政府若又要開放解禁，難道林全承諾不是承諾嗎？

呂玉玲強調，政治可以改朝換代，但食安標準不可改變。拿人民的食安去換取政治利益，這樣的政府不僅是失能，還是失德，她呼籲不要拿人民的健康做籌碼。

(中國時報)