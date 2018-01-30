核災後首例 企業擬重回福島災區

2018年01月30日 00:42 中國時報 黃菁菁 ／東京29日電 ／東京29日電

隸屬日本東京電力公司的「福島復興本社」為加強復興工作、提高員工的便利性，擬自目前所在的福島縣富岡町，遷至福島第一核電廠所在的雙葉町。這是福島核災事故發生後，首度有企業擬遷入雙葉町。

據NHK報導，東京電力的福島復興本社前年（2016年）3月起開始在富岡町營業。雙葉町希望東電能對當地的復興做出貢獻、對外發表更多有關廢爐作業的資訊、縮短員工通勤時間等，而要求東電將福島復興本社遷至雙葉町。

東電29日之前已向雙葉町傳達了擬將復興本社遷至雙葉町的意願。雙葉町全區目前仍處於避難指示狀態，福島復興本社擬遷入的是輻射量較低的「避難指示解除準備區域」，也是雙葉町定位為產業復興據點，正在推動產業園區建設的中野地區。雙葉町希望在2020年3月左右以前，能解除包括中野地區在內的「避難指示解除準備區域」之避難指示。

至於福島復興本社遷入雙葉町的時機，將以2020年度內為目標，由東電與雙葉町商議決定。屆時將是福島核災發生後，首次有企業進駐福島第一核電廠所在的雙葉町。

東日本大地震和東電福島第一核電廠事故發生至今已近7年，災後重建工作至今仍在進行。共同社日前報導，福島縣南相馬市和浪江町正攜手合作，推動運用機器人的城鎮建設，希望藉此提升購物、教育、防災等各方面生活條件，讓疏散在外的居民重返家園。目前從疏散地返回災區的多為老年人，對交通弱勢族群的支援成了較大的課題。

(中國時報)