廠址選定 中油保證6年遷廠

2018年01月30日 00:42 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

桃園煉油廠大火工安意外，燒出地方對中油承諾遷廠一拖15年的不滿。中油董事長戴謙昨表示，未來可以兩路並行，遷廠規劃一定會進行，但同時也可以思考原址縮小規模，減少煉油量，但這些都要地方先同意才行。目前遷廠已有幾個地點在評估中，只要選定地點，完成規畫、興建，6年內即可啟動遷移，但前提是環評順利、土地變更沒問題。

一定順民意 但先建後遷

據了解，目前鎖定的遷廠地點以北部為主，過去幾個考慮地點仍在溝通中，包括新北台北港、桃園沙崙、觀音外海與觀塘等，像觀音外海過去有填海造陸計畫，但因為有第三天然氣接收站藻礁爭議，上述可行性面臨考驗。

面對地方遷廠壓力，戴謙承諾：「一定遷！」，但原則就是「先建後遷」。他強調，確實有幾個地點在評估中，但前提是必須要取得當地人共識，才會遷移。如地點可確定，1年內可完成規劃、3到5年內編列預算、環評、建廠。如環評順利，6年內就可完成。但戴謙坦言地點要獲共識，「沒那麼容易」。

同時評估縮小規模減產

除了遷廠，戴謙也沒放棄桃廠原址縮小規模可能性，畢竟員工都在這裡工作生活，也有員工希望廠區能內縮，以減少反彈聲浪。加以2040年推電動車政策，對油品需求會逐漸下降。中油又規劃到海外設石化一貫廠，都使得煉油、石化廠供應量未來會越來越少，是一條可思考方向。

戴謙補充，中油以後營運總部設在台灣即可，其他工廠都可以開在海外。像是目前在談的五輕關廠設備移往印尼、印度則規劃設泛中油體系石化一貫廠，屆時上中下游石化鏈都帶走，國內就不需要那麼多原料，煉油廠規模也可以越來越小。

政府規劃專區解決難題

早在2003年前，當時經濟部部長林義夫在地方抗爭下，就簽下遷廠同意書，但並沒有承諾時間表。經濟部官員說，這些年來經濟部與中油有成立覓廠小組，也認真在找，擇定台北港與桃園幾個地方，但是沒有一個地方同意，大家都在踢皮球，這也是為何現在仍無遷廠地點原因。

經濟部官員無奈說，當時桃廠周遭只是環湖荒地，誰知道今天發展成這樣，以人口密集度來說，遷廠確實是該走的路，但是設廠地點地方無人願意，遷廠這條路恐怕還是難解。

中油工會理事長莊爵安呼籲政府要出面，現在到處都是反對聲音，中油自己找怎麼可能搞成，必須由政府出面規劃石化專區，這考驗政府的決心。

(中國時報)