一拖15年 居民怒不遷廠就斷油

2018年01月30日 00:42 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

圖為中油總經理李順欽90度鞠躬向市民道歉。（葉臻攝）

中油桃園煉油廠位於桃園區、蘆竹區和龜山區的交界，附近有逾76萬居民，29日大爆炸後，鄰近的汴洲里長楊鑫坤、南上里長陳鼎景都趕到煉油廠門口，里民們則群情激憤、抗議聲不斷，斷然拒絕中油的道歉，要求中油「遷廠，不然就關廠！」否則斷油。

中油桃園煉油廠附近居民昨天上午集結煉油廠大門口，在寒風苦雨中站了1個多小時，要求中油高層出來面對，並怒吼：「遷廠，不然關廠！」中油總經理李順欽一度親上火線致歉，但里民不埋單，怒斥中油光說對不起沒有用，「難道要等發生意外，才願遷廠？」

身兼促桃園煉油廠遷廠自救會執行長的汴洲里長楊鑫坤表示，早在2003年桃園煉油廠就已協議遷廠，到現在已經15年了，還是沒有下文，每次都是說說。這次爆炸讓所有里民受到驚嚇，甚至有老人家跌倒、天花板掉落、玻璃碎裂，幸好是寒假期間，周邊國中小學生放寒假，否則後果不堪設想。

楊鑫坤表示，2015年關廠的高雄五輕，也是經過居民抗爭25年，桃園煉油廠遷廠計畫拖15年，就是因為政府太軟弱才沒有進一步動作，「這裡的居民還有多少個15年？」請政府不要再拖，甚至怒嗆農曆春節前遷廠時間表要出來，「不然一定讓他們斷油！」

陳鼎景也怒批廠方說要找土地、遷廠，到現在10幾年了都沒有消息，因為煉油廠是汙染工業，到哪裡都沒有人要接受，中央和桃園各級民代應該要重視76萬人的權利，盡速讓桃園煉油廠遷離或關廠，不要讓居民每天都生活在驚恐中。

里民也向在現場的桃園市長鄭文燦陳情，怒批中油桃園煉油廠是顆「不定時炸彈」，甚至舉例2015年關廠的高雄五輕，質疑為何高雄可以、桃園不行，「難道北部就不是人？」

(中國時報)