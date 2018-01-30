氣爆、大火、噴油 不定時炸彈

2018年01月30日 00:42 中國時報 葉臻 、 蔡依珍 、 周毓翔 ／綜合報導 ／綜合報導

中油桃園煉油廠大爆炸，再度引爆居民怒火，過去工安事故和空汙開罰紀錄也被拿出來「翻舊帳」。桃煉廠建廠至今曾發生過8次大火意外，還曾因豪大雨來襲，來不及處理的含油逕流廢水汙染後街溪，被當時的桃園縣環保局開罰7萬元。

中油桃園煉油廠1970年建廠，1977年正式生產，迄今發生過多起工安意外。其中，航空燃油脫硫工場還曾在1996年11月，因飛航燃油煉製控制台換台操作再啟動時發生氣爆，導致1名員工傷重不治，光是大小火災事件就有8件之多，一半都是氣爆案。

氣爆事件記載在案的，包括1997年5月的燃料油脫硫工場氣爆火警，造成1人輕傷；2002年1月的鍋爐氣爆事件，造成機具停擺近4個月；2003年1月的第2重油脫硫工場氣爆事件，當時同樣是進行歲修完畢後重新開爐啟動，令人質疑桃煉廠是否啟動程序有問題，才會一而再地出錯。

國民黨立院黨團昨舉行記者會，要求中油履行承諾將煉油廠遷出桃園，也要桃園市長鄭文燦處理中油問題。中油副總經理畢淑倩表示，遷廠要考量管線輸送，地點也是問題，所以一直沒遷。

國民黨團副書記長吳志揚表示，中油去年大賺500億，但包括桃園煉油廠爆炸在內，近三年至少發生7次重大工安事件，尤以去年造成的815大停電，造成經濟部長、中油董事長下台負責，令人記憶猶新。

吳志揚質疑，剛歲修完就產生爆炸，讓民眾心驚膽顫。他說，才歲修完的設備為何出現問題，是否再一次是人為的疏失？中油須儘速釐清，經濟部也須徹查。

桃園市議員林政賢指出，桃園煉油廠事故不斷，包括廢水汙染、燃油噴出外洩、甚至火警爆炸頻傳，光是1988年至2003年，14年間就發生過17次工安意外，「平均每年發生1.21次」意外，宛如一顆不定時炸彈，附近76萬居民全活在恐懼陰影中。

(中國時報)