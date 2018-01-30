新聞透視－汙染別進我家 中油被迫出走

2018年01月30日 00:42 中國時報 王玉樹

中油桃園煉油廠一場大火，不但燒出中油遷廠覓址到處碰壁的窘境，也燒出台灣民粹當道影響經濟的困境。人人都要用電，但不要電廠在家旁，車子要加油，但不要煉油廠靠家旁。其實，中油找不到地方蓋，頂多移往海外，但失去的就業機會、油品運回的價格上漲、油料可能遭封鎖的國安問題，誰來負責？

台灣人人驅趕嫌惡設施，但又無法不用水用油用電。蓋火力電廠怕空汙、蓋水力電廠怕影響生態、蓋風機發電又有噪音。攸關大潭電廠供電的第三天然氣接收站，即使中油提出面積縮減方案，環差還是卡住，2022年完工供氣的支票幾乎跳票。

這也難怪中油董事長戴謙一講到三接站提替代方案卡住，桃廠遷廠覓地難尋，也小動肝火說：「台灣一定要這樣，那就大家一起來玩完！」

國內一年汽油要用掉800萬公秉、柴油500萬公秉，8成是中油負責。中油4成油品在桃廠煉製，還負有就近供應桃園國際機場航空用油任務，重要性不言而喻。

持平而論，桃廠所在地，40年前一片荒涼，高速公路開通，人口聚集，如今油廠成了「問題」。問題在於，中油10多年來也找過很多地方，但都吃閉門羹。經濟部官員感慨，到候選地點溝通時，每個縣市第一句話都問「為什麼不去其他縣市」，大家踢來踢去。

因此戴謙昨天即使說有數個遷廠地點在溝通中，但其實內心很清楚，要獲同意難如登天。但推崇綠能的他上任後，一心把發展放在未來轉型。除積極推動五輕設備轉印尼、又要帶泛中油體系下游廠商到印度設新石化園區，對他來講，桃廠關掉，對中油影響不是那麼大。

但對台灣呢？光是桃廠就有1200位員工，還不算中下游的相關廠商，廠區外移，斷送的就是就業機會。如果桃廠關門，油品用最多的北部，勢必得靠大林廠北送，到時，大群油罐車穿梭南北，難道會比蓋一座煉油廠還安全？

基礎建設嫌惡，民粹當道，人人互推，而政府也無魄力，結果就是原地踏步，這是比桃廠大火更難解決的台灣困境。

(中國時報)