婦聯會會員 拒簽行政契約

2018年01月30日 00:42 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

婦聯會明天舉行臨時會員大會，但會內暗潮洶湧，鷹派昨發出「婦聯會會員拒絕簽署行政契約連署聲明書」，主張婦聯會若與內政部簽訂「認罪協商」，婦聯會將再也無法自清。聲明中提出行動呼籲「木棒、鐵棒我們都不怕，堅決捍衛公道」！鷹派人士確信，前主委辜嚴倬雲支持拒簽行政契約。

主張循司法途徑討公道

這封以「李潔梅」為名發出的連署聲明書強調，當初婦聯會願意與內政部協商，目的非常單純，在於婦聯會組織不被解散清算、會務不致完全停擺、同仁不受政府威嚇。但是內政部現提出的行政契約，要求捐出9成資產，及婦聯會下基金會接受官派監督，以「換取」保留部分組織與一成資產、不再「追究」婦聯會是否為「附隨組織」、以及財產是否為「不當黨產」。然而，如此一來，將使婦聯會歷史地位不明不白，婦聯會將再也無法自清。

聲明書強調，婦聯會絕對不是國民黨的附隨組織，他們要主動站出來，循司法途徑還給蔣宋美齡女士與婦聯會一個公道！

奮戰到底不逆民主而行

李潔梅為婦聯會的職員，她表示，是受有投票資格的婦聯會會員所託，出面發表聲明書，但明天臨時會員代表大會上，有多少人支持連署，李潔梅拒絕透露。她說，與黨產會、內政部簽署行政契約是違反民主的作法。

在婦聯會主委雷倩昨日舉行記者會後，前任常委潘維剛亦公布，今天將舉行記者會，強調主張「奮戰到底」，但對於鷹派的連署書，潘維剛表示不知情。

潘維剛說，婦聯會案很簡單，希望不要被模糊焦點，只要簽了行政契約，就等於是投降，放棄司法追訴權，所以她主張奮戰到底，不能逆民主而行、簽署行政契約。

她表示，雷倩從未說明本案最重要「附件」也就是行政契約內容，相關問題應該公開透明，所以她才要舉行「姊姊妹妹站出來！讓陽光照進婦聯，讓正義照耀台灣」記者會。基本上，她跟雷倩最大不同，就是她支持婦聯會奮戰到底，雷倩則是預備投降。

潘維剛否認收購委託書

對於雷倩暗批潘維剛搞小動作、寄律師信警告會務人員，潘維剛反問，「她（雷倩）有公正嗎」，事實上寄律師信的共有3人，她只是其中之一，用意在善意提醒會務人員保持行政中立，不要在委託書上填別人的名字。

至於雷倩表示，有人收購委託書，要求會員不要出席大會，潘維剛否認有策動相關活動，也說對於收購委託書不知情。

(中國時報)