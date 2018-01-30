雷倩哭了 籲支持簽約保活路

2018年01月30日 00:42 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

婦聯會主委雷倩昨表示，婦聯會現就像是被一群禿鷹狙擊的公司，在沙灘上，所有的人都希望你們「趕快去死」。雷倩沉痛呼籲會員明（31）日親自出席會員大會，支持簽署行政契約。她數度哽咽地表示，如果簽約案沒有通過，「政府的鐵騎一定走進婦聯會，我會跟所有成員一同站立到最後一刻」。

婦聯會上月簽署行政契約備忘錄，明天召開臨時會員大會以確認簽約案。不過，反對勢力收取會員委託書，據聞數目足以讓簽約案翻盤。雷倩並說，有人寄出律師「警告函」說明當天會議可能有觸法之虞。

雷倩表示，這封寫給婦聯會副祕書長汲宇荷的函中，警告會務人員可能觸法、希望在會議決議時，用「記名投票」行使表決權，以及有關刑法偽造私文書、背信風險等法律警告。

雷倩說，記名投票等於是亮票，簽約案表決事涉婦聯會重大生死存亡，必須要以普通、平等、直接、無記名方式進行，相關要求婦聯會絕不接受；希望異議人士不要玩這種小動作，製造紛擾。

雷倩並說明，婦聯會在與內政部、黨產會三方協商的過程中，爭執最久、抵制最烈的，就是為了避免會務財務資料被惡意解讀，成為政治惡鬥的犧牲品，婦聯會堅拒查帳條款及資料移交條款。

為爭取政府不再追殺，婦聯會前後共提出4項方案，包括資產捐7成、8成、全捐，以及最後行政契約備忘錄通過捐9成方案，讓婦聯會有更大獨立自主空間。

婦聯會原先簽署行政契約備忘錄，同意在1個月內將行政院契約草案送交婦聯會會員大會通過，如今簽約生變，雷倩呼籲會員明天一定要親自出席。

對婦聯會的生機，雷倩說無法樂觀，善後極為困難，一旦簽約案無法通過，將執行善後的「備案」，內容包括一旦黨產會進入婦聯會調查，員工要如何因應，內政部對組織祭出處分，進行中的服務要中斷如何處理。

雷倩也說，目前許多人號稱擁有前主委辜嚴倬雲的授權及聲明書，但婦聯會同樣有辜嚴的授權及聲明書，為此去年12月28日婦聯會還詳細比對，才簽署三方備忘錄。

(中國時報)