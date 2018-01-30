逾半民眾對綠反感 比藍還高

2018年01月30日 00:42 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

執政黨力推多項爭議案，《美麗島電子報》公布最新民調，對民進黨有好感民眾僅30.3％，有反感者過半，高達50.8％，這也是民進黨2016年5月執政後，首次出現好感度低於國民黨，反感度又高過國民黨，顯示民進黨正面臨政治危機。

根據《美麗島電子報》最新民調，4.7％受訪者表示對民進黨「很有好感」，25.6％表示「有些好感」，認為「有些反感」的27.5％，「很反感」的23.3％，另有18.9％未明確回答，總計有好感者30.3％，遠不及表達反感的50.8％。

以地區來看，對民進黨反感度最高者在基宜花東澎金馬，達63.9％，其次是台北市57.2％，中彰投55.5％；以年齡來看，反感度最高是在40～49歲青壯族群，高達58.5％。

至於國民黨，有31.1％有好感，比民進黨略高出0.8個百分點，表示反感者有45.3％，比民進黨的反感度少了5.5個百分點。

該報董事長吳子嘉表示，去年12月調查時，民進黨首度出現反感民眾多於好感的「死亡交叉」，此次調查，不僅好感度與反感度差距拉大，甚至首次出現好感度比國民黨差，反感度則高於國民黨，「這是嚴重警訊」。

他說，選舉通常有兩大條件，一是推薦政黨的好感度和形象，第二個是候選人本身，從民進黨好感度調查，搭配賴清德與蔡英文的信任度都往下的數據來看，顯示目前民進黨整體趨勢都是往負向發展，「這對2018年和2020年的選舉，影響都非常大，顯示民進黨的政黨力量正在快速衰退」。

相反的，曾經被民進黨打趴的國民黨卻逐漸站起來，吳子嘉認為，儘管國民黨在這段期間「什麼事都沒做」，但好感度卻能往上，顯然是因民進黨做了太多的壞事。

相對於民進黨，國民黨籍新北市長朱立倫的信任度卻是往上趨勢，吳子嘉說，國民黨逐步往上爬，這樣的趨勢累積到一定程度，若能成形，可預期民進黨年底選舉會很辛苦。

這份民調是在今年1月24日至28日以電話訪談方式進行，有效樣本為1075份。

(中國時報)