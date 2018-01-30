施政不佳 近半民眾盼內閣改組

2018年01月30日 00:42 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

內閣改組傳聞不斷，《美麗島電子報》公布最新民調，47.8％民眾認為內閣有必要改組，遠高於認為不必改組的30.1％，民眾建議換掉的閣員前3名分別是勞動部長林美珠、國防部長馮世寬和交通部長賀陳旦。

對目前行政院各部會首長的整體施政表現，該民調顯示，27.7％表示滿意，卻有高達56.3％表示不滿意，另有16％未表態。其中政黨傾向為時代力量民眾不滿比例最高，79.2％表示不滿。

民調也顯示，對於現任首長，民眾普遍陌生，能正確說出名字的，都不到2成。知名度最低的前3名分別是經長沈榮津、衛福部長陳時中、教長潘文忠，能喊出沈榮津名字的連1％都不到。

內閣若改組，建議換掉的首長，以林美珠41.3％最高，其次是防長馮世寬、交長賀陳旦以及法務部長邱太三，約有31.5％至33.55％民眾建議換掉。

其餘建議名單依序為經長沈榮津、外長李大維、陸委會主委張小月、教長潘文忠、環保署長李應元、內政部長葉俊榮、文化部長鄭麗君和衛福部長陳時中。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，民進黨執政後，中央施政無能是事實，雖然此次民調，對賴清德就任閣揆的整體施政表現，有40.9％民眾表示滿意，比不滿意的40.5％略高，但距離「死亡交叉」已在邊緣。

吳子嘉以日本為例，執政不滿意度35％是條「危險線」，只要跨過就可能喪失執政所需要的能量，賴揆的不滿意度已超過40％，顯示蔡賴體制已現危機，若繼續維持現有內閣成員，賴清德也難再拉抬執政團隊的聲勢。

吳子嘉認為，從民進黨、蔡英文和賴清德的民調都在往下的趨勢來看，蔡政府已是「連三壞」，農曆年前後進行內閣改組，是讓現有低迷民調能夠反彈的最後一次機會，「我們期待也希望賴揆能把握這最後的機會」。

(中國時報)