打台灣價值 柯P小英俱傷

2018年01月30日 00:42 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統要求台北市柯文哲確認「台灣價值」，根據《美麗島電子報、最新民調，蔡出手後，柯P信任度受到影響，從57.5％下降至52.6％，但蔡英文不升反降，反倒是賴揆在綠營的信任度大幅彈升，連朱立倫也獲利。

民進黨在台北市推不出參選強棒，蔡英文日前接受電視專訪時說，柯文哲講了一些話讓民進黨支持者不舒服，要求柯P必須對台灣價值做再一次確認，柯則反問「其實我也很想知道她的台灣價值是什麼。」

根據《美麗島電子報》1月份所做國情民調，柯P在蔡英文出手後，聲望受到衝擊，信任度從上個月57.5％，下跌到52.6％。

吳子嘉說，總統出招，固然擊中柯文哲，但民調中也看到，民眾向心力並沒凝聚到總統身上，蔡信任度掉了1.8個百分點。值得注意的是，她在泛綠中掉了2.6個百分點，在民進黨民眾中掉了1.9個百分點。

吳子嘉認為，蔡出招就像謝遜的「七傷拳」，「傷敵7分，自傷3分」。只有在20至29歲年齡層有比較明顯的收獲，信任度從25.8％上升到30.6％，但她仍落後於柯文哲的75.9％，換句話說，柯在這個年齡層的信任度仍然非常穩固。

他認為，對「台灣價值」最在乎的綠色群眾，固然對柯的兩岸一家親說法難以接受，但是對蔡的「維持現狀」等主張也耿耿於懷，在他們眼中，台灣價值也不是蔡總統的強項。

(中國時報)