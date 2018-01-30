新聞透視－議長交換宋退選 選民服不服

2018年01月30日 00:42 中國時報 張穎齊

國民黨基隆市長初選出包，如今又扯出「交換說」，黨中央接燙手山芋後，須快刀斬亂麻與前移民署長謝立功、基隆市議長宋瑋莉2人展開協調。究竟由誰出線？國民黨副祕書長杜建德指出，很快就會協調出結果，而宋瑋莉甚至說「農曆過年前會有結果」，但無論屆時由誰代表，除謝和宋要服氣，最關鍵，是要能說服選民並獲支持。

這次國民黨基隆市長初選民調，如經過調查、確認資料無誤，屆時由民調領先的宋瑋莉出線，應無疑義。宋瑋莉在基隆擔任議員16年，2014年更上層樓當選議長，長期經營地方，擁有雄厚的民意基礎，勸進聲浪本就不斷，直到去年12月她才宣布參選，雖是最後一位表態，但民調滿意度高。

謝立功蹲點深耕 形象佳

不過，回溯起藍軍由基隆市議長轉戰、當選市長的許財利、張通榮，「政績評比屢吊車尾」，前議長黃景泰的官司，也讓基隆人搖頭，因此外界認為，宋即使出線，「議長」身分其實是個扣分的包袱，另外，宋口才不如謝流利，目前也仍未提出具體政見，對上以強打城市規畫、願景的現任市長林右昌，恐會吃虧。

謝立功雖非在地出身，但他與基隆淵源深厚，就讀海洋大學，畢業後第1份工作就是任職基隆市調站外，也代表基隆獲得10大傑出青年，還擔任過移民署長等要職，擁有中央行政經驗，2014年臨危受命參選基市長，當時被質疑是空降部隊。

宋瑋莉是否禮讓 待整合

不過，謝落選後選擇在基隆繼續蹲點深耕，勤跑基層，轉被視為「清流」，加上推出有計畫性的政見，耕耘3年多，民調就與宋不相上下，實力堅強，在專業和個人特質上，其實更有機會與林右昌一較高下。

但現在謝畢竟在民調上輸給宋瑋莉，如何讓宋瑋莉甘願「禮讓」，甚至讓民眾接受，將是謝和國民黨要克服的難題，否則正當性恐被質疑。此外，謝立功能否發揮「母雞帶小雞」效益，帶動市議員選舉，也是一大考驗。

綜觀上述，宋、謝2人協調出線後，除了要整合議員選舉、黨內向心力外，最重要的應是民眾能否信服「這位候選人」，否則以目前國民黨在基隆的混亂，選情恐雪上加霜。

(中國時報)