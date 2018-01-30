選情初探－版塊變色 藍分裂必敗

2018年01月30日 00:42 中國時報 張穎齊

基隆市過去被視為藍軍鐵票倉，因此市長選舉除非藍營分裂，綠營才可能漁翁得利，如當年許財利與劉文雄之爭，李進勇獲勝；但時移事往，2014市長選舉，黃景泰、謝立功同時參選，加總2人得票數卻輸給現任市長林右昌近2萬票，顯而易見，現今的基隆政治版塊早已由藍染綠，若宋瑋莉和謝立功兩派僵持不下，藍軍更無光復失土的本錢。

國民黨在基隆市長期執政，自1950年民選以來，歷任13屆、7位市長，藍軍鐵票倉當之無愧，藍綠約6比4，但1997年市長選舉時，因劉文雄和許財利分裂，導致選票被瓜分，使得民進黨籍的李進勇獲勝，讓綠軍首次因藍分裂，坐收漁利奪下「台灣頭」的先例。

無獨有偶，事隔17年、2014年選舉期間，原被提名的前基隆市議長黃景泰遭爆涉貪，黨中央緊急指派謝立功臨危受命，藍軍再度分裂，但民進黨籍現任市長林右昌卻是以10萬票、基隆市長選舉史上最高票當選，黃、謝2人票數加總僅8萬多，顯見藍綠實力已拉近，藍綠約5比5。

現在國民黨基隆市長初選又爆出烏龍民調，因「誤植民調」更正後，勝出的宋瑋莉對市長提名，她堅稱「一切交由黨中央裁決」。至於謝立功被問到，若協調出線能否服眾？謝回應「黨內協調即是正當機制，並會積極促成團結。」但被問協調後提名宋，會不會脫黨參選，謝表示「這一切都言之過早，一樣交由黨中央決定。」等於陷入僵持，未來若協調不當，再度「分裂」不無可能。

如今國民黨在基隆的基本盤其實已經逐年轉變，「藍大於綠」不再是藍軍候選人可以用來當作「定心丸」，更何況中央、地方全面執政的民進黨，早已非吳下阿蒙，團結的國民黨都將面臨苦戰，一但分裂更無勝算，這也是謝立功和宋瑋莉須思考的問題。

(中國時報)