傳回鍋戰新北 蘇巧慧代父否認

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中國時報
／台北報導

民進黨2018新北市長人選懸而未決，前閣揆蘇貞昌遭點名回鍋出戰，並傳出蔡英文總統上周指派幕僚與蘇貞昌接觸，雙方將在臨時會後「便當會」。對此，有意角逐新北市長的蘇系綠委吳秉叡昨受訪時說，沒有此事，「如果有的話，院長（指蘇貞昌）應該會告訴我」，強調民進黨有初選機制可循，他不擔心新人沒機會。

吳秉叡隸屬蘇系，表態參選新北市長已久，但近日外界頻頻鼓譟蘇貞昌選新北，而非同派系的吳秉叡。但據了解，綠營基層是希望行政院長賴清德出馬，但民進黨主席蔡英文已在日前電視專訪中表示現不考慮。

媒體昨問吳秉叡，蘇貞昌是否有被徵召選新北的可能？吳表示，蘇貞昌都是跟他討論自己的選情，何處要加強，並鼓勵自己要更勤跑地方。

由於吳秉叡跟羅致政已表態參選新北，外傳蔡英文有意勸退吳與羅，好讓黨中央能夠徵召蘇貞昌。吳直言，不必勸退，民進黨自有徵召程序，第一要徵詢，徵詢之後再協調，協調之後就民調，強調「最後會出現適當的人」。

蘇貞昌之女綠委蘇巧慧亦否認其父可能出征新北，她說，「如果有的話我怎麼會不知道呢？沒有這種事情」，蘇貞昌看到消息哈哈大笑，表示很高興大家都還記得他，但他還是一直為吳秉叡加油。

媒體詢問，是否地方有人勸進蘇貞昌選新北市長？蘇巧慧說，經過新聞報導以後，這兩天週末回到地方，地方鄉親熱情的聲音真的是很大，但是她想爸爸心意很清楚，希望吳秉叡可得到大家認同。

媒體也問，若蔡英文真的希望徵召，蘇貞昌會接受還是婉拒？蘇巧慧說，這事還沒發生，而且她也不是當事人，要她回答實在有困擾。

(中國時報)

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