國民黨新竹縣長初選 3強出列

2018年01月30日 00:42 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣副縣長楊文科表達參選到底的決心。（本報資料照片）

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢。（本報資料照片）

藍營在新竹縣除了現任副縣長楊文科、立委林為洲早早表態參選年底縣長一役，副議長陳見賢投入選戰的傳言也甚囂塵上，但從去年縣黨部主委選前，陳見賢本人就不鬆口，急得在地議員連署上書表態支持，如今終於在夫人陳玉貴的臉書露出端倪，用一首藏頭藏尾詩宣告參選，藍營3強終於正式出爐，將掀初選大戰。

陳見賢上周以國民黨部主委身分高掛賀年看板，畫面是與青工會男女幹部一起穿國旗服合影，預祝民眾新年快樂，被指表態參選的前奏。不過，當時陳見賢僅表示，因他是首屆直選主委，作法較為不同，「只是單純拜年」，對是否參選仍未鬆口。

對於陳見賢遲遲不願表態，地方議員們在今年初連署簽名支持陳見賢參選，還上書至黨中央，但在高掛主委賀年看板後，陳見賢的妻子陳玉貴27日凌晨在臉書突然貼上兩人合照，文字寫著一首藏頭藏尾詩：「新竹爭雄楊林陳，竹塹榮景將得見，縣政創新需見賢，長幼有序天亦感，候得佳期心感謝，選賢與能終須有，人人幸福我愛您。」

該詩擷取頭尾後，顯示為：「新竹縣長候選人、陳見賢感謝有您。」陳見賢也在28日晚間轉貼到自己臉書，低調迂迴表達參選之意。

目前國民黨另兩位有意角逐新竹縣長的人選楊文科、林為洲，公開表態參選的方式也相當特別。楊文科選在去年11月30日在新竹科學園區宣布參選，林為洲早在去年10月24日參加政論節目時宣布，3人的宣布地點、時機、方式，都耐人尋味。

新竹縣長選舉藍營黨內3強正式出爐，面對即將而來的黨內初選之戰，竹縣黨部書記長李祐銘表示，民調要做全新竹縣民的「全民調」才有意義，而全民調在進入黨內初選後就會做，但目前還在等待黨中央明訂初選時程。

(中國時報)