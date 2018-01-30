疏運最壞打算 備軍機載台商

2018年01月30日 00:42 中國時報 王思慧 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

交通部次長王國材（中）表示春節疏運，只要陸方釋出善意，願意坐下來協商，後面會有核准的機制。（陳信翰攝）

中共啟用M503航線，交通部仍暫不核准兩岸春節加班176班次申請，導致機票高漲，預估尖峰時段在2月13日，最極端狀況是廈門返台超過3000人，中華航空已申請加班機仍未獲准。交通部航政司長陳進生表示，最壞打算就是從金門用軍機載台商回台。

交通部祭5大方案

陳進生指出，東方航空與廈門航空申請的兩岸春節加班機共8個航點、11條航線，每個航點兩岸其他航空公司都有飛；目前華航本月24日申請9班加班機，包括大陸合肥有6班，浦東有2班，無錫則有1班，但目前陸方未核准，華航曾飛過合肥，擁有航權，地勤則由當地業者代理；長榮加大機型因應。

華航表示，現已向兩岸主管機關申請，皆待核備中；長榮則指出，一切依照主管機關規定。

陳進生表示，若最後東航、廈航加班機仍不核准，廈門—金門預估最大尖峰時間在2月13日，約有3110人需求，其次是2月12日，目前估算座位容量都還夠，空運單向還有1400個座位，必要時會有軍機協助。

長榮加大機型因應

針對兩岸春節輸運，交通部昨公布五大替代方案，陳進生說，若台商要回台過年，卻因M503爭議沒班機可搭，第一個方案是請旅客移轉至其他航空公司、再來若鄰近機場路程較短，可到其他機場搭乘回台航班、第三個是經由小三通，從廈門經金門回台、或從港澳中轉，最後一個是中華航空多申請9個航班，長榮航空放大兩班機型，多出600多個座位供台商搭乘，也希望其他陸籍航空公司申請，但目前未有陸航提出申請。

陳進生表示，金門尚義機場到台灣有立榮、華信、遠東提供1391個空位，國防部有3台軍機一天可提供840個座位；海運則有合富輪、金門快輪每天提供843個座位，而最好的情況是各家航空公司申請再加班。

府籲兩岸盡速協商

交通部政次王國材指出，大陸片面啟用M503等四條航路，可能有飛安疑慮，希望與我方就技術面、航管面對話，若陸方釋出善意坐下來談，兩岸加班機仍有核准機制，交通部持開放態度。

民航局空運組長韓振華說，核准東航與廈航加班機沒有時間表，目前春節期間金門回台灣的班機都還有空位，旅客可隨時訂位。總統府發言人黃重諺昨天再度呼籲兩岸雙方盡速展開技術性的協商，至於春節旅運措施，他說，政府團隊會全力作好各項安排。

(中國時報)