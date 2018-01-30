卡春節加班機 張小月稱最輕處分

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中國時報
／台北報導

M503及W航路爭議，陸委會主委張小月29日明確表示，「客觀情勢未改變前，民航局沒有核准空間」，再次呼籲對岸和我方協商解決問題。對於暫緩2家持續飛航爭議航路的陸籍航空申請春節加班機，張小月表示，交通部民航局採取的是最輕的處分，我方已展現高度克制力。

陸委會昨舉行年終記者會，張小月表示，陸方一再強調，啟用M503北上航路及延伸航路是大陸內部事務，不涉及台灣的航線和航點，不存在單方面開通的問題。這和兩岸互動的事實有很大落差，我方不能接受悖離事實的說法。

張小月表示，目前交通部民航局做出的處分是最輕的，是否意味如果陸方不答應協商，或是陸籍航空如果繼續飛M503及W航路，民航局將有更嚴厲的處分？張小月並未正面回應，只說「這是假設性問題，現在最重要的是先來解決M503。」

「解鈴還需繫鈴人」，張小月說，M503相關航路的爭議，應該回歸不涉政治前提的兩岸民航問題商談，像是扁政府時期兩岸談成春節包機，2015年兩岸就M503南下航路進行協商，希望盡速由航空小兩會進行技術性協商，解決相關爭議。

取消陸航176班春節加班機，台商抱怨票價飆漲、返台過年變難，張小月表示，民航局對旅客春節疏運推許多配套措施，例如歡迎其他陸籍航空公司申請加班機、旅客改走小三通或經港澳中轉等，「定期航班都還有位子，台商返台不會有問題。如果還有困難，可以請海基會幫忙，但目前還沒接到需要協助的個案。」

此外，加班機取消恐影響陸客春節赴台，觀光業者擔心業績慘澹將雪上加霜。張小月回應，「看事情要有高度，飛安沒有妥協空間，況且還有國安疑慮。觀光當然很重要，如果大陸重視台灣民眾感受，透過空運小兩會進行技術性協商都是可以解決的。」

張小月強調，台灣人民可說之以理，但不能屈之以力。「M503相關爭議能否圓滿解決，是對岸是否重視台灣民意的一項考驗，也是台灣人民檢視兩岸關係未來走向的重要指標，北京切勿輕忽其關鍵影響力。」

(中國時報)

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