權益當籌碼 陸無關痛癢

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中國時報
／北京報導

針對民進黨政府「卡關」176班兩岸春節加班機，大陸台企聯會長王屏生表示，只能用無聊、無奈、無言「三無」來形容，「春節搞這種事情，太無聊了。民進黨政府的作法讓人無奈。看到這種情況，無言以對。」「那些替代方案怎麼可能幫助到台商？民進黨最好說，乾脆不要直航，直接回到過去港澳轉機時代，直接退步十幾年。」

蔡政府「卡關」大陸東航、廈航共計176班兩岸春節加班機申請，稱「若大陸釋出善意，任一時間點都願意坐下來談，兩岸加班機仍有核准機制」。台企聯榮譽會長丁鯤華表示，距離春節時間所剩無幾，民航局的決定等於春節加班機沒機會調整了，畢竟春節機票不可能前一天才買，買到被「卡關」航班的台商只有另想辦法。

丁鯤華指出，民進黨政府因M503航線爭議，出手卡關春節加班機，用台商台胞的權益當籌碼去賭博，輸了損失的是自家老百姓福祉，大陸基本無關痛癢。民進黨想重啟兩岸溝通協商，卻選擇這種切入點與手法，實在不恰當。

他說，「打自己的孩子給別人看，孩子無辜之外，別人也不理你，自己卻什麼事情都不知道，真是下下策。」

丁鯤華表示，民進黨政府2018年開局就造成兩岸關係一大裂痕，現在大陸民眾對台灣印象越來越不好，今年到台灣旅遊的陸客比例一定會大幅度下降。以前大陸五一、十一長假可能會加大兩岸航班運量，這以後也可能不會發生。

台企聯會長王屏生則表示，這件事情只能用無聊、無奈、無言「三無」來形容，「春節搞這種事情，太無聊了。民進黨政府的作法讓人無奈，看到這種情況，也無言以對。」

大陸國台辦前副主任王在希受訪表示，台當局對M503航線是過度政治炒作。他強調，大陸啟用M503航線，是為了緩解原有A470航線的壓力，且航線完全在海峽中線以西9公里以內，過去3年由北往南航線開通以來，運行一切正常，證明它不會影響台灣空域安全。

(中國時報)

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