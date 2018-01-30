管爺校長資格 台大擬再開遴選會

2018年01月30日 00:42 中國時報 林志成 、 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

台大校方已釐清管中閔符合擔任新校長的資格，但教育部卻不承認，此人事案有可能被「黑掉」嗎？教育部昨說，台大校方對於管中閔資格的調查，只要再經過遴選委員會確認沒問題後，教育部「絕對不會有意見」，會盡快聘任管中閔為台大校長。

由於教育部要求台大校長遴選委員會再開一次會，確認調查結果，或找到每位遴選委員為調查結果背書；對此台大表示，正在徵詢遴選委員意見，30日決定是否召開遴選委員會。

2月1日是新學期開始，教育部當天舉行公立大學新校長布達典禮，不過按照目前狀況，管中閔應該是趕不上了。教育部表示，如果之後確認管中閔為台大校長，那他們新舊校長就在自己學校辦理交接，教育部會派人監交。

台大校長遴選委員會1月5日選出管中閔為新校長後，風波不斷，包括他未在遴選過程主動揭露擔任台哥大獨董及論文被指控抄襲等問題，雖然台大校方經過調查後，還給管中閔清白，不過現在仍有一些團體發聲不要管中閔當大校長，陷入一片混亂。

教育部人事處長陳焜元說，管中閔能否擔任台大校長，只有台大校長遴選委員會有權決定，不是校方或一些民間團體說了算。

不過陳焜元說，之前陽明大學新校長郭旭崧的資格被質疑，遴選委員會一開始用電子郵件逐一向委員確認，但許多人表達不同意見，最後只好再開一次遴選委員會議來解決。郭旭崧原本去年12月1日要上任，但因遴選委員會花了一些時間釐清他的資格，延後到29日才就職。

台大的調查結果是要經過過每位遴選委員同意嗎？陳焜元說，大學校長遴選委員會是合議制，有自己的決策機制，只要他們的決議是「管中閔具有擔任台大校長的資格」，教育部就絕對尊重。至於台大調查結果是要經過遴選委員會全部或多數委員同意才算數，由他們自行決定。

台大主任秘書林達德表示，針對教育部的要求，希望能以最快的速度處理。校方29日下午正在徵詢遴選委員會意見，已經把公文和意見轉達給遴選委員會，要書面還是要再開一次遴選委員會，30日才能確定。林達德表示，會盡量、盡快處理，台大仍希望新校長2月1日上任。

(中國時報)