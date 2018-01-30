時力改主決議 民進黨仍不支持

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中國時報
／台北報導

民進黨團上周撤下要求教育部釐清台大校長遴選疑慮的主決議後，目前僅剩時力未撤，將於今天院會表決。民進黨團總召柯建銘說，尊重校園自主與台大遴選委員會的決定，黨團今不介入時力提案，也不會投票。

對於民進黨團選擇隔岸觀火，時力黨團總召徐永明昨說，時力的主決議文字已改為「多所公私立大學於校長遴選過程中發生諸多程序違法爭議及弊端」，呼籲民進黨團把時力修改的文字看清楚，不要急於做政治表態。徐說，民進黨不要「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，呼籲作為執政黨還是有責任。

民進黨團上周提出一項主決議，指「教育部應該要求台大校長遴選委員會釐清疑義，否則不得進行後續聘任作業」，但因為綠委張廖萬堅接著爆料準校長管中閔的掛名論文涉嫌抄襲，引發外界質疑民進黨的動作是要「拔管」。

民進黨團昨舉行黨團會議，柯建銘說，民進黨一向尊重校園自主，當初的決議案是時力先提出，為了預算協商順利，民進黨團才提出主決議作為「緩兵之計」；校長遴選事件鬧得這麼大，在這個問題上糾纏是浪費時間、沒什麼道理，黨團已於26日撤案。

柯建銘說，尊重台大遴選委員會的決定，教育部長也會處理後續，民進黨已經執政，沒有再做主決議的道理，「我們的話就是如此，不必再抹黑扭曲，校園自主就還給校園自主」。不過時力黨團的提案並未撤案，媒體詢問柯建銘，是否會去溝通撤案？柯說，時力不跟任何人溝通，這很困擾。

徐永明說，上周協商時，朝野立委都分別有提及陽明大學、高雄醫學大學及台灣大學，所以時力才提出主決議文，民進黨也才提對案。

(中國時報)

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