2018年01月30日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

氣勢磅礡的宋江陣場面，生死與共的英雄情節，明華園戲劇總團全新作品《俠貓》，將抗日英雄林少貓故事搬上舞台，描述一群以肉身抵擋日本軍團槍林彈雨的義民軍，捨己為人的情操，上周在高雄演出爆滿，不少觀眾淚灑觀眾席，將於本周末在台北台灣戲曲中心演出。

新編歌仔戲 多元跨界

總團長陳勝福表示，近年耕耘跨界作品，包括《散戲》、《愛的波麗路》等，除了讓老戲迷有新戲看，同時也吸引不少新觀眾，「這不只是一齣新編歌仔戲，同時結合文學、現代劇、文武場、西方樂器等，還有音樂劇的元素，是多元融合的跨界之作。」

《俠貓》改編自施達樂小說《小貓》，由黃致凱和王瓊玲聯手編劇，故事描述在甲午戰爭過後，台灣割讓給日本，當日本人接收土地時，住在屏東的林少貓不願屈服，帶領地方人士奮戰到最後一刻。

俠義林少貓 兒女情長

導演黃致凱表示，這齣戲緊扣著俠義精神，表現在動盪不安的年代裡，人們做抉擇的兩難，「到底什麼是俠義精神？什麼是大俠？帶人赴死就是真正的英雄嗎？還是像劇中林少貓的師父阿猴師那樣，打開城門迎接日本人，雖然須接受外族的統治，但是保全了家鄉人的性命安全，到底哪一種作法才是真正的英雄？」

劇中雖談論保家衛國的壯烈情懷，但也有不少暖心甜蜜的橋段，像是林少貓和養女Hana談戀愛的段落，笨拙與生澀的模樣，讓觀眾會心一笑。黃致凱表示，「這些生活面的情節安排，都是顯現林少貓的真性情，以及大時代底下，小人物們的犧牲。」

值得一提的是，劇中也使用了《思想起》、《一隻鳥仔哮啾啾》等源自民間曲調的歌謠。《俠貓》將於2月2日至4日，在台北台灣戲曲中心大表演廳演出。

(中國時報)