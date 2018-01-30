除夕到初五 國道0-5時不收費

交通部昨公布今年農曆春節自2月15日至20日共6天，每天0至5時全線雙向暫停收費，收費時段採單一費率，取消每天20公里優惠里程及長途折扣。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

今年農曆春節自2月15日至20日共6天，交通部昨公布春節疏運計畫，連假期間國道每天0至5時全線雙向暫停收費，台鐵東部新自強號首度發售站票8折優惠等。

替代道路 即時資訊

交通部政務次長王國材表示，國道今年春節收費時段採單一費率，取消每天20公里優惠里程及長途折扣，並於國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費；春節連假每天0至5時，國道全線雙向暫停收費。

交通部於春節連假將提供4條長途及7條短途替代道路即時資訊，目前已完成布設52處eTag Reader，蒐集替代道路旅行時間資訊。

為紓解東部返鄉一票難求情形，台鐵於2月14日、15日、19日及20日試辦東線站票8折優惠，包含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線、跨線及新自強號太魯閣號、普悠瑪號全程超過80公里以上無座8折優惠，每列限120張，限當天購買，以掌握乘車人數。敬老、愛心、大專生優惠及紅眼列車班次等已享有其他優惠者，不另重複優惠；車上補票、持用非當日當次列車車票、使用電子票證、定期票或其他票證者也皆無優惠。

北宜花快車 100元起

台鐵每天開行北花對號區間快車北宜100元、北花200元優惠票價，並於2月12日、13日、21日及22日北花、北東及南迴線指定共24列次，供大專生69折優惠票價方案等。目前台鐵預計第二波將再增開西線20列次、東線10列次，全線加開各級列車總計增加為359列次，預計2月6日開放訂票。

另外，今年適逢蘇花改工程蘇澳至東澳段於春節前通車，交通部實施「蘇澳至南澳交通管理策略計畫」，透過交通動線分流規畫、號誌管制、停車管制、通車宣導、國5路肩宜蘭路段機動開放路肩通行大客車及警力動員等各項措施，將通車影響降至最低。

(中國時報)

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