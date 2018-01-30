逾8成企業發年終 金融業最嗨

2018年01月30日 04:10 中國時報 方明 ／台北報導 ／台北報導

1111人力銀行調查顯示，超過8成受訪企業今年會發放年終獎金，平均發放基期1.34個月，連續2年呈現正成長，其中，有7成企業發放年終總金額高於去年，平均高於去年6.5個百分點。

近期各大企業陸續公布年終獎金，台塑集團去年獲利創新高，旗下2.9萬名員工可望領到年終獎金上限6個月及加碼紅包2.2萬元，讓上班族羨慕不已。

根據1111人力銀行調查，有81.4％受訪企業今年會發放年終獎金，平均發放基期1.34個月，連續2年呈現正成長。從交叉分析來看，年終獎金發放基期最高的前3大產業分別是以金融為主的「工商業服務」、「資訊／科技業」居次，第3名是受惠於去年出口暢旺的「貿易流通業」。

調查也顯示，有70.2％企業今年發放年終總金額高於去年，少於去年占20.9％，整體而言，年終獎金發放總金額平均高於去年6.5個百分點。另有高達5成1受訪企業是採取「底薪」來計算年終獎金，38.4％以「全薪」計算，還有1成企業自有計算標準。此外，多數企業還是會參考「個人績效」（61％）、「員工年資」（22.1％）及「部門績效」（21.8％）等多項考核標準來發放，僅1成4採取「齊頭式發放」。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華指出，據金管會推估，金融業過去一年表現不俗，銀行、證券及保險合計獲利突破5500億元，有機會挑戰歷史新高紀錄，加上台股萬點行情持續，間接帶動證券商獲利成長，造就金融業年終獎金一枝獨秀，預料也將掀起「年後吸才」效應，吸引跨界人才搶捧「金飯碗」。

資訊科技業年終發放方式多採取保障14個月年薪制，除固定2個月年終外，還會加上激勵獎金、績效獎金及分紅等，以增強員工續留原職的意願。

李大華分析，年終獎金攸關員工個人表現、績效貢獻度，甚至忠誠度，多數企業都有一套考核依據，藉論功行賞的方式汰弱留強，留住關鍵人才。整體而言，今年不論是年終發放基期或發放比例皆比往年來得好，建議企業主建立一套客觀公平的發放標準，穩住軍心，避免「基層苦打天下、高層坐領年終」情況出現。

(中國時報)