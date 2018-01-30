溼又冷 周末北部下探7度

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中國時報
／台北報導

連續9天的寒潮昨天展開，氣象局預報員陳建安表示，寒潮可分成兩波，首波強烈大陸冷氣團昨晚至今晨最冷，北市會降到攝氏11度，海邊與空曠地區則為10度；周三夜晚另一波冷氣團接著來襲，周六（2月3日）、周日北部都會區可能降至8度，達到寒流等級，海邊或空曠地區甚至只有7度。下周二（2月6日）溫度才可能逐漸回升，但不會馬上回暖，還是處於低溫狀態。

氣象專家彭啟明把這次寒潮細分為三波，首波冷氣團昨晚到今晨，北部下探9度，由於下雨溼度大，體感溫度僅5度；第二波從周三下半天到周五上半天，溫度稍高，最冷約11度左右；第三波最強，從周五下半天起影響台灣，可達到寒流等級，周六（3日）、周日最冷，中部以北最低僅7度，若據此推估，海濱及空曠地區可能只剩6度。

陳建安說，由於華南雲雨區陸續東移，周三前全台各地都有雨，中部以北特別明顯，北台灣可達到大雨特報等級，南部則為短暫雨；周四（2月1日）起天氣稍微轉乾，中南部大致上只剩山區有雨，但北部和東部仍有降雨機會，維持溼冷的天氣型態。

這次寒潮非同小可，強烈大陸冷氣團一波接一波，且寒冷的時間長達9天，尤其溼冷的北部更難忍受，彭啟明強調要有長期抗寒的準備。氣象局亦提醒民眾要注意保暖，農漁業者則需提防寒害。

此外，由於這幾波強烈冷氣團挾帶的水氣充足，最近幾天3千公尺以上的高山均有機會降雪。2月初寒流來襲後，各地氣溫更低，且山區並未轉乾，連2千公尺的山區亦有可能下雪，民眾也可把握機會上山賞雪。

(中國時報)

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