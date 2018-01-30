中華電領軍 5G國家隊成軍

中華電信29日舉行「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」成立大會，中華電信董事長鄭優（前排中）與交通部長賀陳旦（前排右三）、經濟部長沈榮津（前排左三）、NCC主委詹婷怡（前排左二）合影。（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導

提前布局全球5G商機，由中華電信領軍，集結國內外產官學研約40個機構的「5G國家隊」昨日正式成軍，除訂出2020年預商轉目標，緊貼國際5G標準與商轉時程，要讓台灣的5G產業鏈業者，都能卡到全球經濟的好位置。

中華電信董事長鄭優強調，中華電信不會獨善其身，要與全台的資通訊產業攜手合作共創榮景，台灣過去資通訊產業強，要藉由這樣的好底子，積極開發各種創新應用，提升軟體、內容與創新能量，要「重振雄風」。

昨日到場的「國家隊一期」業者，包括宏達電、華碩、聯發科、研華、愛立信等國內外企業。中華電將整合產業能量，發展台灣5G整體解決方案及創新應用服務，帶動產業轉型升級及輸出國際，也盼更多業者加入。

經濟部、交通部及NCC則在國家隊中扮演輔助角色，經濟部長沈榮津說，唯有做到讓其他國家業者來台灣買系統、小型基地台或服務等，最後企業才會加薪，人民才會有感，這支國家隊成軍，也呼應政府的想法。

交通部長賀陳旦則以前任中華電董事長身分「期許」中華電表示，每股獲利（EPS）未必要有5塊錢，但5G國家隊一定要組，因為透過串聯台灣的5G產業鏈、卡位全球5G商機，未來絕對不只賺5元，賺8元都有可能。

中華電規畫2020年實現5G預商轉，除了與國際間的時程同步，甚至以中華電設定的場域規模，比許多歐洲國家目前的規畫大，今年底、明年初會建立5G實驗網路、驗證電波涵蓋率、開發可以測試的終端設備。

中華電將利用4G基地台與5G合併建網，首批選定人潮密集的信義計畫區、國際會議中心及台北流行音樂中心搶先使用，只要相關法規準備好，2020年前就可做互聯互通測試。

除中華電領軍的國家隊，遠傳電信也以去年底成立的「物聯網生態圈」為班底，持續擴大陣容，共同開發快速商轉的應用服務，面對全球5G標準預定今年中出爐，誓言要在5G最重要的物聯網應用中取得先機。

(中國時報)

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