運動手環APP 曝光台灣飛指部

2018年01月30日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國Strava健身追蹤APP可能揭露軍事基地等敏感資訊。（Strava提供）

敘利亞、伊拉克和土耳其邊境地區「熱圖」，能用來研判美軍基地所在位置和巡邏路線。（摘自RT）

近年來運動手環愈來愈受健身迷的喜愛，美國GPS衛星定位追蹤公司Strava Labs推出一款智慧型手機應用程式（APP），可呈現Fitbit等穿戴健身追蹤器的全球用戶路線／地點熱圖，然如今卻被踢爆，這個熱圖無意間洩露了全球敏感軍事基地的位置，台灣一處飛彈指揮部也入列。

Strava推出的APP，可用於Fitbit、Jawbone和Vitofit等智慧腕戴裝置，每當用戶使用智慧手環記錄自己的運動狀態（跑步、騎單車等）時，GPS就能夠知道他們的位置，進而集結成全球用戶健身路線／地點熱圖「Global Heat Map」。由於部隊對健身手環的致力推廣，遍布世界各地的美國大兵也成了這類產品的忠實用戶。

Global Heat Map熱圖發布於2017年11月，數據包括了2015年至2017年期間大約2700萬用戶的GPS訊息。光線愈強的地方，代表愈多用戶在記錄跑步或騎單車的情況。

美國大兵 忠實用戶

在一些戰亂地區和沙漠，例如伊拉克及敘利亞，由於當地人不使用健身手環這種「高端」裝置，所以熱點寥寥可數，但卻有部分地點光線份外強，很可能就是一些美軍或聯軍人員在那些地點做運動，因此熱圖上顯示的內容會暴露美軍人員的機密活動位置、基地位置、補給線和巡邏路線等。

而據美國《野獸日報》（The Daily Beast）28日獨家報導，台灣一處飛彈指揮部似乎也有許多Strava用戶，熱圖上就顯示出有些人在停放飛彈發射車的停車場旁悠閒慢跑。

報導稱，這處飛指部的位置早已曝光，其資訊已無機密可言；但若指揮部人員被調至新地點，台灣其他仍屬祕密的飛指部便可能曝光。而萬一台海爆發戰爭，共軍優先要摧毀的，正是這些機密要地。

可關閉上傳數據功能

Strava公布的熱圖並非即時顯示，而是呈現積累活動所形成的模式，但是《野獸日報》指出，Strava收集的資料如果被駭客取得，駭客就可能藉此勾勒出其個別用戶的生活模式，有些情況甚至會為各國政府帶來安全夢魘。

據《華盛頓郵報》報導，激進分子或恐怖分子可能會利用這款APP所提供的資料，向美軍和聯軍人員發動襲擊或伏擊。特別是Strava用戶若在移動時仍保持裝置開啟，有可能公開常用路徑的相關細節。

總部位於舊金山的Strava發布聲明，提醒用戶APP內有可關閉上傳數據的功能，只要退出隱私設定，就能排除掉所有資料，確保隱私不被侵犯。

(中國時報)