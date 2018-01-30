「官兵有防範」國防部撇洩密

2018年01月30日 04:10 中國時報 呂昭隆 、 楊明暐 ／台北報導 ／台北報導

國防部發言人陳中吉昨天表示，國軍官兵進入營區，一定會在智慧型手機裝軟體MDM，鎖住手機的照相、熱點分享、定位與藍芽傳輸功能，而類似Strava推出的這種APP，須配合手機才能發送位置，官兵手機既然裝了MDM，就可避免暴露位置。

至於美媒報導很多軍人在飛彈陣地外面跑步健身，恐暴露台灣飛彈基地位置；陳中吉表示，那是路人經過標示的位置，不會洩漏任何機密資訊。

上周末網友熱烈關注Strava公司發布的「Global Heat Map」（全球熱圖）顯示全球用戶的運動狀況。Strava號稱「運動員的社群網路應用程式」，所提供「熱圖」顯示用戶透過智慧手機，還有可穿戴電子產品記錄下騎單車、跑步，游泳與滑降滑雪時所行經的所有路線。在台灣，不乏熱中使用Strava應用程式的用戶。

Strava透過「熱圖」，暴露全球各地敏感的軍事基地，其中包括台灣某個飛彈指揮部在內。由於「熱圖」唾手可得，Strava收集的資料，對安全會是個問題。美軍中央司令部發言人空軍上校湯馬斯28日表示，他們正在研究這個熱圖的意義與影響。

由於美軍有過度肥胖的問題，軍方不但鼓勵軍人使用Fitbits穿戴健身裝置，2013年甚至還分發了2500套裝置，以作為反肥胖實驗計畫的一部分。有關使用健身追蹤應用程式的相關問題，五角大廈尚未做出回應。

(中國時報)