只花20分鐘 駭客捲走580億日圓

2018年01月30日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

日本東京都澀谷區的虛擬貨幣交易所「Coincheck」爆發迄今全球最大規模虛擬貨幣竊案，價值580億日圓（約台幣156億餘元）的虛擬貨幣「NEM」遭駭客竊取。《日本經濟新聞》報導，駭客只花20分鐘，就將580億日幣幾乎提領一空，而Coincheck直到11個小時後才發現。

報導指出，經網路上的交易資料確認，第一筆被盜款項失竊，發生於26日凌晨0時2分，相當於1100日圓的NEM被轉移到其他戶頭。這筆款項很可能是駭客大舉盜款前的測試。

駭客之後在0時4分、0時6分、0時7分、0時8分、0時9分，又陸續多次挪移NEM（每次約盜轉110億日圓），直到0點21分，總計已轉移約576億日圓。也就是說，這起盜款事件只花了20分鐘，駭客便成功得手99％款項。

據Coincheck所公布查覺NEM款項異常減少時間，為26日接近中午的11時25分，與駭客著手作案已相隔11小時。

報導稱，被盜轉的款項總共流入9個虛擬貨幣帳戶，之後並沒有再出現款項轉移，目前NEM財團與程式設計師都持續監控這幾個帳戶。至於帳戶持有人是日本籍或是外國籍，則尚未明朗。

Coincheck擬向這幾位帳戶持有人請求返還，並宣布，因遭駭客入侵，導致替顧客保管的約580億日圓的「NEM」外流。日本2014年曾有「MTGOX」交易所約465億日圓虛擬貨幣消失的糾紛，這次受害金額再創新高。

Coincheck28日宣布，將以日圓賠償持有NEM幣的全部約26萬名客戶，董事大塚雄介在東京都內針對賠償金來源表示，「目前只能以公司的現金存款來賠償」。至於何時重啟交易，「在採取對策和查明原因的同時，盼從條件允許的部分逐步重啟」。

(中國時報)