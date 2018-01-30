杜特蒂、翁山蘇姬 學川普打壓媒體

2018年01月30日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普動輒指責媒體「假新聞」，更大張旗鼓公布「假新聞獎」。美國有線電視新聞網（CNN）報導，也許是受川普「鼓舞」，幾位東南亞強人領袖，包括菲律賓「川普」杜特蒂、緬甸的翁山蘇姬等，紛紛仿效川普以負面用詞描述媒體，甚或逮捕記者、逼媒體關門。

菲國頗具影響力的新聞網站Rappler，最近遭證券交易委員會以違反憲法「外資持有媒體股份上限」為由，吊銷牌照。Rappler一直大幅報導杜特蒂政府的血腥掃毒舉動，杜特蒂曾公開怒罵該網站「假新聞」。

Rappler創辦人蕾薩痛批，當局下如此重手是因為「我們的批判和對政府的質疑」。菲總統府則稱，總統府與SEC的決定毫無關連。杜特蒂也曾辱罵《每日詢問者報》「狗屎」，狂譙ABC-CBN媒體集團「生產垃圾…王八蛋，愚蠢至極」。

翁山蘇姬頂著諾貝爾和平獎得主和民主鬥士光環，是緬甸實質領袖，但面對媒體批評軍方對羅興亞人種族清洗，翁山以「這只是虛假訊息的冰山一角，在不同族群間製造更多問題」回應；緬甸當局不但逮捕2名報導羅興亞人道危機的路透記者，更尋求以《政府機密法》起訴他們，最重可能判刑14年。

在柬埔寨，2名自由亞洲電台（RFA）記者去年因間諜罪被捕。RFA去年9月關閉首都金邊分社，社長劉仙指出，洪森獨裁政權旨在2018大選前打壓獨立媒體。常批評當局的《柬埔寨日報》，去年則因無力支付政府要求的630萬美元稅單，被迫關門。

觀察家認為，這些東南亞領導人從川普對付媒體的方式得到靈感，有樣學樣，甚至照抄川普的劇本。美國保護記者協會（CPJ）資深東南亞代表克里斯平說，「這是令人憂心的趨勢，看來，他們這是參照一個傳統上保護新聞自由的國家─美國的做法。」

(中國時報)