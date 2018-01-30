川普轟歐盟貿易不公 暗示會報復

美國總統川普（左）接受英國ITV名主持人摩根（Piers Morgan，右）專訪，大談要對抗歐盟不公平貿易政策，以及為何頻繁使用推特。（摘自ITV）

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普在英國獨立電視台（ITV）28日播出的專訪中，炮轟歐盟貿易政策對美國非常不公平，暗示會報復。歐盟執委會發言人隨即警告，歐盟出口若受到美國任何限制性貿易措施影響，歐盟將做出迅速和適當的回應。

川普在專訪中也談到他「推特治國」是為了反擊假新聞，有時候他也在床上發推文。

專訪談到英國目前與歐盟的脫歐談判，川普宣稱換作是他，他的態度會比英國首相梅伊的做法更強硬。他並繼續炮轟歐盟，稱他與歐盟有很多問題。

川普說：「我們的商品進不去，那非常、非常棘手。而他們還把商品送到我們這裡來，免稅或稅很低。這非常不公平。」「對了，還不是只有他們這樣，我可以點名這樣做的許多國家和地方，但歐盟早就對美國非常、非常不公平。我認為那樣的結果會對他們自己造成非常大的傷害。」

川普上任後，美英關係一度暗潮洶湧。但他在訪談中表示，華府會與脫歐後的英國達成貿易協議。川普自認在英國很受到歡迎，梅伊邀請他今年兩度訪英。他告訴主持人說：「我收到很多粉絲的郵件是來自你的國家。他們喜歡我的安全理念，喜歡我對很多事情的看法。」

被問及英國哈利王子與「準王妃」梅根．馬克爾5月王室婚禮是否邀請他出席，川普說他不知道自己是否受邀，但他送上祝福，表示希望小倆口開心。

對於自己常透過推特發布政策、攻擊對手，議論國事，被形容為「推特治國」，川普說：「如果我沒有這種溝通方式，我就不能為自己辯護。我收到很多的假新聞，很多消息的內容是錯的或捏造的。」

川普說，通常都是他本人發推文，「有時候在床上，有時候在早餐或午餐。一般說來，要不是一大清早發文，要不就是在晚上，白天我忙得不可開交。」有時他會快速口述，讓部屬發文出去。他覺得世上許多人等著看他的推文，真是瘋狂。

談到他愛吃漢堡、喝可樂，川普說：「我吃不錯的食物，世上數一數二的廚師手藝，我吃得很健康，我也偶爾吃那些（垃圾）食物…我覺得其實我的飲食習慣很好。」

(中國時報)

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