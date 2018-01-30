王岐山未裸退 傳接國家副主席

2018年01月30日 04:10 中國時報 羅印冲 ／綜合報導 ／綜合報導

中共中央政治局前常委、中紀委前書記王岐山昨被湖南省人大選為全國人大代表，證明王岐山在中共19大後並未裸退。多維新聞分析，如此看來，王岐山是「退而不休」，從當選人大代表來看，或釋放將出任大陸國家副主席的重要訊號。

可能主持外交事務

大陸《湖南日報》微信公眾號昨晚率先發布公告，內容是湖南省第13屆人民代表大會第一次會議，選出118名全國人民代表大會代表。依姓氏筆畫順序，王岐山被排在第2位。

依中共慣例，中央政治局常委都會兼任全國人大代表，但卸任後便不再兼任。不過，王岐山卸任政治局常委後，卻連任全國人大代表，很可能代表他將另有任用。此前傳言最盛的，是他可能接任國家副主席，或列席政治局常委會議。

多維報導稱，考慮到王岐山在18大前曾積極參與外交事務，王是否在脫離黨務之後，反而在外交領域發揮作用，例如擔任國家副主席之職，給了外界極大想象空間。

符合中共政治規矩

香港《東方日報》月初曾報導，王岐山出任大陸國家副主席在情理之中，但一些人卻認為不符政治規矩，故意製造名不正、言不順的論調。其實，王岐山不僅沒有打破政治傳統，反而是遵守中共政治規矩的典範。

香港《南華早報》去年底刊文指出，王岐山將在2018年3月的大陸全國兩會期間出任國家副主席，在卸任中央政治局常委後，王岐山罕見有特權出席中共最高級別的政治局會議。

新職二中全會確定

多維報導說，中共19屆二中全會打破慣例，只討論修憲問題，未商談兩會人事，因此外界稱「王岐山新職在二中全會確定」。

對於王岐山的功績，報導提到，今年1月11日，第19屆中紀委二次全體會議在北京開幕，中共總書記習近平出席並發表講話，表揚了中紀委自18大以來所做的反腐工作，很明顯，這是在表揚王岐山主導中紀委時期所做的工作。

值得一提的是，同一天，中紀委通報2017年全國紀檢監察機關紀律審查情況，其中提及，2017年共處分省部級及以上幹部58人。這也似乎在總結王岐山的打虎成績。

報導說，王岐山已當選大陸全國人大代表，對於未來的仕途走向也逐漸明朗。

(中國時報)