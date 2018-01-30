蒙古貨輪船難 陸艦救起台船員

2018年01月30日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

一艘隸屬於台灣瑞邦船運公司、從台中載運白砂糖到南韓的蒙古籍貨輪「建宏1號」28日晚間在溫州外海發生意外，我國軍和大陸海軍接獲通報後，均派員前往搜救。據新華社昨晚報導，大陸海軍濟南艦成功救起蒙古籍貨船2名落水人員，其中1人是台籍船員，另1名是印尼籍船員，其餘9人下落不明。

國防部29日表示，28日22點03分接獲國搜中心通報，蒙古籍貨輪「建宏1號」，位於松山機場北方約140浬處即將沉船，船上共10名船員（台籍1員、印尼籍5員、緬甸籍4員），緊急申請國軍直升機和運輸機前往搜救。

國防部表示，國軍立即派遣松山S-70C型直升機1架、嘉義EC-225型直升機1架及屏東C-130型運輸機1架，於22點35分至23點03分，陸續起飛前往事發海域執行搜救任務。

此外，據新華社報導，28日23時許，東部戰區聯指中心接到情況通報，一艘蒙古籍貨船「建宏1號」位於溫州外海即將沉沒。戰區聯指中心迅速與地方海事、海警等部門加強協同聯動，組織失事貨船附近海域的濟南艦展開救援行動。

濟南艦抵達事發海域後，迅速投放救生圈、吊放小艇，對海面落水人員進行搜救，2名落水船員被成功施救上艦，陸方醫務人員立即進行緊急救治。被救船員1名為印尼籍，1名為台灣人，目前意識清醒，無生命危險。

報導稱，濟南艦繼續在該海域展開搜救，除發現多處海面漂浮的救生衣外，未發現其他落水人員。據陸方接獲的消息，失事貨船上共有船員11人。

(中國時報)