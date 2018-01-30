蒙古貨輪船難 陸艦救起台船員

蒙古籍貨輪船難，大陸濟南艦前往救援。（新華社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

一艘隸屬於台灣瑞邦船運公司、從台中載運白砂糖到南韓的蒙古籍貨輪「建宏1號」28日晚間在溫州外海發生意外，我國軍和大陸海軍接獲通報後，均派員前往搜救。據新華社昨晚報導，大陸海軍濟南艦成功救起蒙古籍貨船2名落水人員，其中1人是台籍船員，另1名是印尼籍船員，其餘9人下落不明。

國防部29日表示，28日22點03分接獲國搜中心通報，蒙古籍貨輪「建宏1號」，位於松山機場北方約140浬處即將沉船，船上共10名船員（台籍1員、印尼籍5員、緬甸籍4員），緊急申請國軍直升機和運輸機前往搜救。

國防部表示，國軍立即派遣松山S-70C型直升機1架、嘉義EC-225型直升機1架及屏東C-130型運輸機1架，於22點35分至23點03分，陸續起飛前往事發海域執行搜救任務。

此外，據新華社報導，28日23時許，東部戰區聯指中心接到情況通報，一艘蒙古籍貨船「建宏1號」位於溫州外海即將沉沒。戰區聯指中心迅速與地方海事、海警等部門加強協同聯動，組織失事貨船附近海域的濟南艦展開救援行動。

濟南艦抵達事發海域後，迅速投放救生圈、吊放小艇，對海面落水人員進行搜救，2名落水船員被成功施救上艦，陸方醫務人員立即進行緊急救治。被救船員1名為印尼籍，1名為台灣人，目前意識清醒，無生命危險。

報導稱，濟南艦繼續在該海域展開搜救，除發現多處海面漂浮的救生衣外，未發現其他落水人員。據陸方接獲的消息，失事貨船上共有船員11人。

(中國時報)

陸驚爆軍機墜毀貴州 兩岸一家親？張小月頻跳針

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。