兩岸一家親？張小月頻跳針

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中國時報
／台北報導

陸委會昨舉行年終記者會，針對媒體提問「是否同意兩岸一家親？一個中國不是問題？」陸委會主委張小月沒有正面回應，但跳針三次，不斷重複「政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例來處理兩岸事務，兩岸關係的定義就是兩岸關係。」

蔡總統日前接受電視專訪時說，台北市長柯文哲應再次確認「台灣價值」，不然民進黨的支持者對柯文哲有些話覺得不舒服。眾所周知，蔡是把矛頭指向柯文哲對兩岸關係的發言，例如柯曾說「兩岸一家親」「世界上沒有人認為有兩個中國，一個中國不是問題」，甚至以「夫妻吵架」來比喻兩岸互動等。

昨在陸委會年終記者會上，有媒體詢問張小月，是否同意柯文哲的說法，而張小月的「台灣價值」又是什麼？

張小月表示，兩岸的政策，就是根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例來處理兩岸議題。有關台灣價值，就是自由、民主和人權；在處理兩岸議題上，台灣價值就是堅持我們的主體性，堅持我們的主流民意、民主原則；和對岸交往，要在公平、對等、尊嚴基礎上。

媒體追問，「兩岸是一家親嗎？」只見張小月重複說道：「我們就是根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例來處理兩岸事務。」

媒體不死心，再問張小月如何看待「一個中國不是問題？」還問她「聽了會不會不舒服？」但張小月似已詞窮，把標準答案唸了第三遍：「就是中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務」，最後加了一句：「對兩岸的定義，兩岸關係就是兩岸關係。」

還有媒體提問，台灣去年抓了周泓旭，大陸抓了李明哲，最近還公布破獲涉台軍事間諜案，兩岸情勢是否陷入互抓間諜的緊張狀態？張小月說，周案和李案「一碼歸一碼，不要連結在一起」，兩岸最重要的還是相向而行，相互釋放善意。

對兩岸人民往來，張小月強調，不希望陸方和台灣來往隱含政治動機；對人員往來管理，將提出兩岸條例及相關法令修正，並強化違規違常審查，維護國安。

(中國時報)

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