助北韓運煤 前法官父子涉案

2018年01月30日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

前高院法官江國華與兒子江衡，開設律崗聯合企業、黑航律控投資控股公司，去年涉嫌租用大陸貨輪至北韓南浦港載運價值300多萬美金的無煙煤4萬多噸至越南錦普港外海，佯稱越南煤販售，並偽造航行日誌，違反資恐防制法、偽造文書罪，檢調搜索江衡辦公室及住處7地，約談8人，29日將江衡聲押禁見。至於江父稱病未到案，擇日約談。

父稱病未到案 兒遭聲押

本案是繼高雄「高洋」公司負責人陳世憲偷運石油給北韓後，檢調再查出國內商人無視聯合國禁令資助北韓案件。

身兼律崗、黑航律控公司實際負責人江國華，昔日在司法界頗負盛名，讓檢調此次執行搜索約談行動也相當低調。

江國華是司法官21期結業，曾任高院法官兼書記官長，因高院再審蘇建和3死囚案，他擔任合議庭的受命法官而聞名，更首度逆轉改判3人無罪，並當庭釋放，讓他承受包括法界內部在內的極大壓力。

另外，他多年前曾被印尼礦商指控藉煤礦生意詐財，當時他表示煤礦是家族經營，與他無關。

根據經濟部資料，律崗、黑航律控公司地址相同，均於新北市新店區，分別成立於2001年5月、2014年3月，資本額1000萬、500萬，業務項目為煤及煤製品批發，從事代理販售越南生產之高品質無煙煤及大白石。

家族事業 經營煤礦生意

檢調接獲線報，指律崗聯合企業、黑航律控投資控股公司及英屬維京群島商某公司負責人江國華、江衡父子，涉嫌於去年8、9月間，透過大陸人士租用貨輪前往北韓南浦港口載送價值300多萬美金、4萬多噸無煙煤，以關閉衛星定位、購買不實產地證明，佯稱是越南生產的無煙煤。

船運越南 誆當地貨出售

江氏父子明知北韓遭聯合國制裁禁運，為掩人耳目，涉嫌偽造航行日誌等方式，將無煙煤運抵越南錦普港外海卸貨，並佯稱越南煤出售牟利，違反聯合國安全理事會制裁之決議。

北檢28日指揮調查局70餘名調查官，兵分7路赴江衡等人住處以及律崗、黑航律控等公司執行搜索，並拘提、傳喚江衡及2員工與證人共計8人釐清案情。

檢方訊後，認為江衡涉嫌重大，且有湮滅證據之事實、勾串證人之虞，昨向台北地院聲請羈押禁見，其餘2名員工則諭令10萬元交保。

(中國時報)