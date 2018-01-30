食髓知味 2菲扒手抵台就逮

菲律賓犯罪集團成員37歲女犯嫌Leonor（右）及64歲男犯嫌Alfelor（左二），29日凌晨搭機入境遭逮送辦。（陳怡誠攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
菲籍5名扒手去年11月初在台犯案後，一夥人還至新北三重路邊攤品嘗小吃，才搭機離台。（胡欣男翻攝）

以男子Alfelor為首的菲律賓扒竊集團，去年11月來台，在台灣珠寶首飾展的場外，趁日籍珠寶商撤展等計程車之際，由Leonor等3名女子分別上前攀談把風，另名男子則趁隙摸走日商的包包，竊得約10萬台幣。Alfelor與Leonor 29日又來台，被移民署通報逮人，2人坦承要再犯案，訊後被依竊盜罪嫌送辦。

去年11月初，台北世貿一館舉行的台灣珠寶展，至少10名南美籍國際慣竊，趁我珠寶商撤展時，竊得約2億元的珠寶鑽石。警方掌握10人身分，但已出境。恰巧菲籍扒竊集團也在當時作案，引發聯想。不過，警方已排除2件竊案有關連。

警方調查，63歲Alfelor為首的2男3女菲籍扒竊集團，去年11月2日，觀光入境台灣，先到基隆等地旅遊，再到嘉義以假裝掉包方式，竊得90萬的勞力士名表。

隨後，他們前往台北世貿，趁傍晚珠寶展閉幕，大門外人潮絡繹不絕，36歲Leonor、49歲Lola、28歲Ancia等3女藉故向日本珠寶商真田問路，分散其注意力，44歲男子Voy趁機摸走真田放在行李箱上的手提包。Alfelor則在旁指揮，是集團首腦。

事後Leonor持包包內的飯店房卡，至珠寶商投宿的飯店，試圖搜刮財物，幸被飯店櫃台擋下。眾嫌遂搭計程車至新北三重路邊攤慶功，去年11月7日凌晨1時從桃機返回菲律賓。

警方追出成員身分，發現他們是首度來台，但疑在東南亞國家遊走各國扒竊犯案，通報境管，昨天凌晨，Alfelor、Leonor2人再度來台，移民署通報北市警方，2人坦承犯案，還稱「這回來台，就是要繼續偷！」但否認涉及2億珠寶竊案。

警方表示，包括韓國、南美、大陸、越南、蒙古、菲律賓等扒竊集團紛紛來台犯案，已衝擊國內治安，值得重視。

(中國時報)

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