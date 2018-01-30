8旬翁找頭路 遭騙當車手

2018年01月30日 04:10 中國時報 陳鴻偉 、 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

北市警方29日宣布破獲2個詐欺集團，逮捕多名車手。1名83歲郭姓老翁因獨居缺錢，被集團吸收代領詐騙所得，每周賺5000元，還以為遇到「佛心企業」；21歲王姓酒店經紀，則是在酒桌遇到詐騙集團成員慶功，經遊說加入後，幫騙徒提領189萬元，遭警方逮捕後，悔不當初。

北市刑大日前發現，有詐騙集團從特定求職網站取得個資，看準許多人缺錢急用，誆稱自己是大陸台商，公司不定期有貨款要匯至大陸，求職者每天在家等電話聽指示，再到超商或快遞服務點收取包裹，每周約工作4至5回，可領取5000元薪水。

騙徒鎖定年紀偏大的中低收入戶，因為他們易於控制。住新北三重的郭姓獨居老翁，因申請低收入不符條件，正為經濟發愁時，突然接到自稱台商企業來電，不嫌棄他年紀大願意「聘用」。

警方追查循線逮捕幕後操控的蔡男，以及和郭狀況類似的鄭姓車手，老翁被捕時一臉錯愕，著急表示不知被利用，警方共查扣70多本人頭存摺，初查該集團詐騙金額超過300餘萬元。

另名台中王姓酒店經紀，原本收入優渥，但出手豪奢不知節制，入不敷出被詐騙集團吸收。去年11月7日，王嫌自其他車手交付多名被害人的提款卡，陸續提領上百次，將戶頭金錢清空。王到案後表示，後悔因一時貪念，缺錢才鋌而走險。

(中國時報)