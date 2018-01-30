8旬翁找頭路 遭騙當車手

友善列印
中國時報
／台北報導

北市警方29日宣布破獲2個詐欺集團，逮捕多名車手。1名83歲郭姓老翁因獨居缺錢，被集團吸收代領詐騙所得，每周賺5000元，還以為遇到「佛心企業」；21歲王姓酒店經紀，則是在酒桌遇到詐騙集團成員慶功，經遊說加入後，幫騙徒提領189萬元，遭警方逮捕後，悔不當初。

北市刑大日前發現，有詐騙集團從特定求職網站取得個資，看準許多人缺錢急用，誆稱自己是大陸台商，公司不定期有貨款要匯至大陸，求職者每天在家等電話聽指示，再到超商或快遞服務點收取包裹，每周約工作4至5回，可領取5000元薪水。

騙徒鎖定年紀偏大的中低收入戶，因為他們易於控制。住新北三重的郭姓獨居老翁，因申請低收入不符條件，正為經濟發愁時，突然接到自稱台商企業來電，不嫌棄他年紀大願意「聘用」。

警方追查循線逮捕幕後操控的蔡男，以及和郭狀況類似的鄭姓車手，老翁被捕時一臉錯愕，著急表示不知被利用，警方共查扣70多本人頭存摺，初查該集團詐騙金額超過300餘萬元。

另名台中王姓酒店經紀，原本收入優渥，但出手豪奢不知節制，入不敷出被詐騙集團吸收。去年11月7日，王嫌自其他車手交付多名被害人的提款卡，陸續提領上百次，將戶頭金錢清空。王到案後表示，後悔因一時貪念，缺錢才鋌而走險。

(中國時報)

震撼彈攻堅 11詐嫌嚇呆了 警擊斃竊賊判無罪 檢方上訴

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。