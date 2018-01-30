警擊斃竊賊判無罪 檢方上訴

2018年01月30日 04:10 中國時報 陳志賢 、 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

萬華警分局員警張景義，5年前將偷竊、拒捕且開車在西門町衝撞的黎姓男子擊斃遭檢方起訴，引發軒然大波，台北地院判決張員無罪，被喻為「遲來的正義」，不過，由於黎男家屬不服判決結果，請求檢方上訴，台北地檢署已向高院提起上訴，因此張景義執法開槍的官司仍未落幕。

對於家屬請求地檢署再度上訴，張景義昨表示，之前獲判無罪時，就已經預料到會有這樣情形，因為家屬希望爭取國家賠償，所以再上訴的機率很大。他會在收到通知後，再與律師研究如何因應；張景義強調，該講的之前都已說了，如今，他會調整好心態，面對接下來的官司。

2013年8月13日，中和警方攔檢涉及竊盜案的黎男，黎拒檢並衝撞員警，一路逃逸到西門町，張員見狀圍捕，並掏槍喝令停車，黎不肯就範，在人潮間橫衝直撞，張朝車輪連開2槍，但子彈意外貫穿擋風玻璃擊中黎嫌腹腔不治；黎男家屬向北檢提告。

北檢去年5月依業務過失致死罪起訴張，引發爭議。北院審理時，張堅稱開槍是依法行事，強調當時阻止犯嫌繼續開車在人潮眾多的人行道衝撞，最好的辦法就是開槍射擊輪胎，合議庭認定，張使用警槍有急迫性且合於警械使用條例的規定，張用槍沒逾越必要程度，1月9日判決無罪。

黎男家屬不服判決結果，上周具狀請求北檢上訴，北檢彙整相關理由後，向高院提上訴。

(中國時報)