藍綠支持率下降 小黨拚出線

2018年01月30日 00:43 中國時報 張立勳 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

新黨擬在年底北市議員選舉推出8名人選，搶攻議員席次。圖為新黨舉辦活動。（翻攝自新黨青年委員會臉書粉絲團）

藍綠支持率下降，小黨夾縫中求生存，社民黨規畫在北市6選區各提1席，希望拿下3席，台聯採「低量提名高額當選」策略，親民黨除了現任2名議員爭取連任外，不排除與無黨籍結盟，時代力量中山、萬華不提名外，其他各推出5名人選，新黨更企圖提8人，搶進議員席次。

小黨在夾縫中求生存

社民黨召集人范雲表示，民進黨全面執政後，許多議題讓支持者失望，在國民黨又不被信任的情況下，藍綠支持率民調都下降，小黨就有出線機會。

她說，社民黨2015年成立後只選過一次，當時和綠黨組綠色聯盟競選立委，政黨票一舉拿下30萬票，比台聯還多，第一戰後，多位候選人仍在選區深耕，目前規畫在北市6選區各提1位人選，有8成已準備好了，預計分2波公布，3月將公布第一波人選。

台聯祭出的策略採「低量提名、高額當選」，也就是推派少數人參選但希望選好一點，北市依舊派出現任議員陳建銘守住士林、北投席次。時代力量布局北市議員選戰，因立委選舉林昶佐受民進黨禮讓，這次除中正、萬華不提名其餘5區預計各推派1席。

親民黨議員林國成透露，黨內已在布局人選，除了他與議員黃珊珊競選連任，其餘選區有機會就提名，沒勝算就與無黨籍結盟，像是士林、北投和大安、文山區，可能會分別支持無黨籍議員陳政忠、李慶元。據他了解，黨內還有其他人爭取提名，下個月會討論，人選明朗再對外公布。

不排除與無黨籍結盟

新黨高層認為藍營氣勢弱、綠營執政差，看好大環境對新黨有利，針對北市選戰策略，提名現任議員陳彥伯、潘懷宗外，還要再提6人，其中大安、文山和士林、北投各2席，其他4區各1席，最快農曆過年後宣布。

不過，陳彥伯說黨內在大安、文山選區考慮多提1席，已沒有什麼空間，甚至可能因票源分散，雙雙落選，盼黨中央要熟慮，且新黨發言人王炳忠疑涉共諜案後續交待不清，對黨有一定程度的傷害，選情恐怕沒那麼樂觀。

(中國時報)