李聰平連任12屆 奉獻半世紀

2018年01月30日 00:43 中國時報 高鈞麟 、 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

前言：新北市是全台人口最多的直轄市，面積達2052平方公里，1032個里層層維繫市政運行，除了人口密集區，也有不少偏鄉。人口最多林口區湖南里高達2萬1675人，人口最少平溪望古里卻只有158人，兩者差距137倍，各里間展現極大差異，呈現多元面貌。 里長扮演地方重要聯絡與社福窗口，除協助落實基層為民服務工作，從市政宣導、民情反映到社會福利，更要協助資源回收、病蟲害防治，堪稱是地方上的「土地公」，也因接觸人廣，里長成了選舉時，地方重要政治中心，也是縣市首長與議員的大樁腳，即便錢少事多，但每次選舉仍有不少人爭取為民服務的機會。

擔任12屆、共48年的三重區永春里長李聰平，是全市連任最多屆、任期最久的里長伯，1970年首度當選還是全台最年輕的里長，李聰平擔任里長的唯一政見就是「路平、燈亮、水溝通」，也因他擅長解決里民大小事，才能獲得選票高票當選，李聰平說：「只要身體撐得住，厝邊頭尾需要我的話，仍會持續服務里民。」

柑仔店變成服務處

79歲的李聰平當兵時曾在部隊的福利社當會計，退伍後就在三重菜寮住家附近開「李永利柑仔店」，當年三重菜寮里因人口倍增，劃分出永春里，李因勤勞誠懇的個性備受鄰里肯定，大家力拱參選首屆永春里長，至今一當就是48年。

自從當了里長後，柑仔店變成里長服務處，不時有人來串門子，也是里民休息聊天的好去處。李聰平說，柑仔店不是為了賺錢營利，「而是讓里民隨時找得到人」，即使現今生意大不如前，他也捨不得關門歇業。

一人當選全家跑腿

他不只關懷里內民眾，還成立IOU急難救助關懷團隊，長年來幫助上千位弱勢民眾，並爭取超過千萬元的急難救助金，協助數百個家庭度過難關，還捐贈救護車、物資給社福團體，里民都戲稱李聰平是永春里「救苦救難的土地公」。

「我一人當里長，全家人都得跟著我服務里民，有時忙不過來，就讓兒子、媳婦協助里民。」李聰平說，服務不是為競選，必須有熱忱，「我希望餘生都能奉獻給永春里及里民。」

(中國時報)