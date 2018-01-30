宜蘭5合1 民進黨史上最混亂選戰

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣年底5合1選戰，民進黨自舉行黨內初選民調以來，爭議始終不斷，先是三星鄉長初選被指民調電話取樣母體灌水，之後的冬山鄉長初選也發生同樣爭議。而員山鄉長電話民調被質疑題目設計不當，到最近的三星鄉縣議員初選「代接電話」風波，初選爭議一波未平一波又起，堪稱是宜蘭縣綠營內部歷年來最混亂的一場選戰。

一連串的爭議也衍生後續政治效應，包括在三星鄉長初選民調落敗的陳坤批評縣黨部立場不公，進而控告縣黨部不當操控初選涉嫌違反選罷法；冬山鄉則發生「假訃聞」事件，也疑似與初選民調結果有關。

至於引發最嚴重風波的則是三星鄉議員初選民調，更讓縣黨部執委會開會討論後決定，原公布縣議員提名日期全部暫緩延至公布，影響層面擴及到綠營全縣的縣議員提名。

影響縣議員提名

除此之外，黨內新生代並以「平民代言仁（人）」自居的羅東鎮民代表許俊仁，則是不滿老議員劉添梧先登記參加鎮長初選，之後卻突然撤銷鎮長登記，再回頭登記參選縣議員，此舉已明顯違反黨內規定，但縣黨部卻遲遲未能給予一個合理的處置及說法，黨部辦理初選已經完全失去公信力，因此他將不惜脫黨參選縣議員。

支持度不及藍營

民進黨在宜蘭縣長選舉的歷次民調結果，各個可能人選的支持度始終大幅度落後國民黨的林姿妙，如今黨內又一團混亂，整體形勢有如雪上加霜，待參選縣長的人選確定之後，能否及時發揮「桶箍」作用，重新整合各方勢力並一舉翻轉不利的局面仍有待觀察。

(中國時報)

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