藍綠新秀各出奇招 東區熱戰

2018年01月30日 00:43 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

下屆新竹市議員選舉，與市長選情如出一轍，未演先轟動，除了連任者，不少新人早已鴨子划水，提早開跑布局，直播、微電影輪番出擊，由於下屆席次可能由33席增加至34席，多的1席可望在東區，因此，計有12席的東區也成各黨派必爭之地。

藍西區力保陳治雄

國民黨新竹市黨部主委呂學樟指出，國民黨下屆市議員選舉，為展現決心，各區的提名一定都會提名過半加1席，要力拚至少17席。其中，西區因席次與選民結構，此屆只有藍、綠各1席，因此為了集中選票，可能只提1席，力保現任的陳治雄連任。

呂學樟說，國民黨目前中央的方向很明確，希望年輕人與新人參與政治、監督政府，並培養新生代優秀人才接棒，因此鼓勵青年參選，黨部的提名小組在評議提名人選時，35歲以下新人加總25分，35以上新人加10分，希望讓年輕人有機會出來角逐。將會在3月5日左右決定人選，提早布局。

綠保9至少提名11席

民進黨市黨部主委曾資程則表示，民進黨在市議員的提名策略上，會以市長連任以及議會維持優勢為戰略目標，提名策略上會考量泛執政聯盟的布局。現階段除了力保現任的9席議員以外，前市長林智堅辦公室主任兼多位立委助理的賴稟豐，以及立院總召柯建銘助理鄭美娟，兩位年輕新秀都已確定投入北區及東區選舉，下屆民進黨已確定至少提名11席。

至於年輕化部分，民進黨一直以來都在按部就班培養新人參與政治，包括中央民代的助理、祕書、市長幕僚、地方民代二代與助理、盟友助理等，是一步步培育，有了服務歷練後再走到「幕前」，不會為了年輕化趕鴨子上架，以保護年輕人的政治前途。

(中國時報)