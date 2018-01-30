彰南民進黨6鄉鎮長 連任壓力大

2018年01月30日 00:43 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰南地區14鄉鎮，目前有7名民進黨籍鄉鎮長，其中6名是首度執政，年底這場選舉，6人都將尋求連任，2018選舉被視為2020總統大選前哨戰；他們能否順利蟬聯備受關注，與同樣將競選連任的縣長魏明谷，都有不能輸的壓力。

民進黨在彰南地區執政的有溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、芳苑鄉、田中鎮、社頭鄉與溪州鄉。國民黨執政鄉鎮有二林鎮、北斗鎮、埔鹽鄉、田尾鄉，埤頭鄉、二水鄉與竹塘鄉則為無黨籍。

民進黨執政的鄉鎮，溪州鄉長黃盛祿是首位連任兩屆的民進黨鄉鎮首長，其他6人都是首任；其中芳苑鄉長洪和炉、田中鎮長謝文賢 、大城鄉長蔡鴻喜，更是在本屆當選後才披上綠袍。

縣長與基層相互拉抬

民進黨首任鄉鎮長，面對年底選舉都肩負綠營延續地方執政重任，個人與縣長魏明谷的連任，堪稱是「生命共同體」。

因此，不論是縣府或是鄉鎮舉辦活動，魏明谷與鄉鎮長們都會設法相互做球與拉抬，希望透過政績宣揚，增加彼此的曝光度，提昇整體「戰力」。

藍軍整合爭扳回一城

國民黨與泛藍陣營，當然不可能讓民進黨太輕鬆；包括黨部與地方派系，近來也積極整合，並希望推出實力堅強的參選者，挑戰7個綠軍執政鄉鎮，扳回一城。

至於國民黨執政的北斗鎮、田尾鄉、二林鎮 、埔鹽鄉，其中田尾鄉長陳君栓為首任，將再戰連任；其他4鄉鎮，藍、綠陣營都有人積極佈局爭取提名，但因雙方的提名作業都還在進行，局勢尚未明朗，不過可以確定，最後還是藍、綠對決的局面。

(中國時報)