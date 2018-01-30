綠軍超額提名 選將喊不公

2018年01月30日 00:43 中國時報 洪榮志 、 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

2018台南市議員選舉，民進黨採取「過半加一」的提名策略，展現繼續執政的決心。但超額提名的二選區3位選將，29日在市議會民進黨團三長陪同下公開抗議提名不公，掀起茶壺內的風暴。國民黨提名策略則尚未定案，預定農曆年前將評估結果送請黨中央確認提名席次。

票源分散現任壓力大

本屆台南市議員選舉，民進黨提名36人，最後拿下28席，僅差1席即過半。面對2018台南市議員選區重新畫分，民進黨市黨部日前召開執委會，決議仍比照本屆提名36席。但因未考量議長跑票風波被開除黨籍的議員席次，導致超額提名的二、五、七選區均出現爭議。

其中，第二選區尋求連任的侯澄財、蔡蘇秋金及新人陳俊安等3人，昨天上午在市議會民進黨團三長的陪同下召開記者會，痛批市黨部執委會超額提名的決議。

3人都認為，市黨部根本沒有考量到上次2個選區合計的4個名額均為現任者，不過因議長跑票風波被開除的2人已是無黨籍，取而代之有意參選的2名新人實力相對有限，一旦執意提名4席，恐將造成票源分散，一敗塗地。

黨團總召邱莉莉也認為，黨中央不應坐視不管，應該考量超額或不當提名造成的政治後遺症，形同片面護航被開除的黨外人士，不僅將無法達成過半的目標，日後的府會關係也難以和諧，台南政局更將呈現持續不穩且混亂的情況。黨團幹事長郭清華甚至質疑，「我覺得合理懷疑李全教的手，是否又伸入我們民進黨的市黨部？」

藍提名席次年前確定

民進黨市黨部回應說，市議員提名名額的決策單位為執委會，針對有爭議的選區則採不記名投票表決。第二選區決議前曾開放侯澄財、蔡蘇秋金及陳俊安發表意見，但最後投票結果仍以10：5通過提名4席，此結果符合中央黨部建議的名額，雖然無法令所有人滿意，但一切過程均循往例提名辦法公正進行，最後的提名名額建議也將上報黨中央，並由中執會最後裁決。

國民黨台南市黨部書記長謝淑媛說，最近黨部業務組已在分析，將依照各選區前2屆得票情形進行評估，由主委在2月初將評議結果建議黨中央；若沒太大爭議，黨中央多會尊重地方意見，最慢在農曆年前確定提名席次。

(中國時報)