東港競爭激烈 議長前哨戰

2018年01月30日 00:43 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣議員第4選區包含萬丹、新園、東港3鄉鎮共8席。此區人口稠密沃野千里，是屏東重要的魚米之鄉，物產豐隆，對屏東政治也有很大的影響力；萬丹曾出過多名縣長，新園及東港則出過數屆議長、副議長，在議會中頗具力量。

3鄉鎮8席 6人拚連任

現任議員有2名民進黨籍，許展維、何輝能；2名國民黨籍周典論、李香蘭；4名無黨籍林蔡鳳美、郭再添、劉水復、鄭寶川。其中周典論為現任議長、劉水復為前副議長、林蔡鳳美為前議長林清都的太太。

依地域區分，萬丹籍3名、新園籍3名、東港籍2名。往年的縣議員選舉中，萬丹因人口最多，通常都穩占3席，新園及東港屬同一生活圈，兩鄉鎮3席、2席互換。其中東港商業發達，較具都會區性質，選票流動性較高，其他兩鄉候選人較易到鎮內搶票。

8名現任議員老將新枝都有，周典論、劉水復、鄭寶川、李香蘭都是3屆以上的議員，實力堅強；年底選舉，除了劉水復要交棒女兒劉孟君，以民進黨籍身分參選；及鄭寶川因個人因素，可能由太太「代夫出征」外，其他6名議員都將繼續爭取連任。

鄭寶川劉水復 交棒妻女

目前表態參選的新人，僅東港鎮民代表方文正，將以民進黨籍身分轉戰議員；本屆選舉意外落馬的民進黨籍前議員盧同恊，曾傳出有意東山再起，但並未進行黨內登記，確定不再參選。

民進黨目前已完成黨內登記，有許展維、何輝能、劉孟君、方文正4人。縣黨部主委李清聖說，第4選區黨內登記未超過應選名額，不會舉辦初選，希望開放登記能廣納各階層人才，提供最優質候選人供選民作比較。

綠營不辦初選 廣納人才

東港是這區中變數最大的鄉鎮，由於選票流動性較大，其他兩鄉候選人都吃得到選票外，年底又已多出1名競爭者方文正，讓鎮內競爭更加激烈。其中林蔡鳳美偏藍，何輝能、方文正都是綠營，兩人恐怕將有一番廝殺

不過議員選舉政黨的影響力較小，漁會及農會等系統反而較具影響力，如何搶票端看候選人實力。另外本選區有2名婦女保障名額，不過這次選舉女性參選人的實力也不弱，預計不會對選情造成影響。

(中國時報)