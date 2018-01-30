吳崢、呂欣潔拚戰 老將壓力大

時力前發言人吳崢參選，可能對上社民黨呂欣潔。（翻攝自「吳崢前進松山信義」臉書）

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中國時報
／台北報導

2018議員選舉腳步接近，小黨也紛紛啟動首都佈局，其中松山信義區競爭激烈，曾任時代力量發言人的吳崢已宣布投入戰局，可能對上社民黨呂欣潔，而現任藍綠議員也都坦言，小黨加入勢必有影響，當前就是經營好自己的政策，努力爭取票源。

時代力量台北市議員參選人吳崢表示，時代力量是一個很年輕、的政黨，比較沒有跟利益團體的糾葛、和地方關係的包袱。這次參選也希望把焦點放在政策上，凝聚各種不同的聲音、真正的民眾溝通對話。在地方建設上則盼多為年輕人發聲，例如北市府至今達不到目標的社會住宅，會更著力爭取。

而社民黨預計3月中公布第一波議員參選人，不過呂欣潔自上屆立委選舉就已紮根佈局松山信義、可能性極大。對此，吳崢表示，選舉競爭不代表不能合作，呂欣潔也長期關注長照、公宅議題，對社會正義同樣的關懷，未來仍有合作發聲的機會。

對於小黨投入地方選舉，北市議員王鴻薇認為，像是社民黨曾參選立委，現在的選民對小黨都不陌生，勢必會影響到政黨版圖。不過國民黨也積極鼓勵新人參選，並不是沒有年輕力量，而她自己也努力爭取到幼兒專班教育等，在親子議題上也為年輕父母發聲，相信選民的重點仍在於各自的政策與經營。

民進黨議員許淑華也直言，時力派出人選多少會影響綠營選民，能做的就是努力爭取票源，她認為民進黨議員不斷督促公宅、包租代管與公托等議題上都有，在政策上也積極為年輕人爭取。

而許淑華分析，綠營選舉壓力變大，最主要是中央執政牽動著台北市選舉，還有市長候選人的因素。若民進黨最終跟現任台北市長柯文哲合作，對深綠選民來說，對這次選舉可能就會變得消極，現在還是期待過完年後能盡快確認人選，讓大家按部就班努力。

(中國時報)

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