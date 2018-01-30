內外夾擊 陳文昌議長寶座不穩

2018年01月30日 00:43 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣議會議長陳文昌在議員初選民調大幅領先對手黃錫墉，對於黃的指控，他反批說這是刻意渲染。（本報資料照片）

亟欲尋求連任、民進黨籍的宜蘭縣議會議長陳文昌，此次選戰可謂面臨了重重挑戰，內有黨內同志三星鄉長黃錫墉步步進逼三星鄉唯一的議員席次，外有國民黨籍的前議長張建榮虎視眈眈要重奪議長大位，陳文昌不僅議長寶座搖搖欲墜，甚至恐怕連議員都沒得當。

陳文昌在三星鄉議員初選民調被挑戰者黃錫墉指控找人代聽民調電話，根本是作弊行為，黃並將蒐集到的事證及聲明書分送縣黨部及中央黨部，要求黨部直接判陳文昌「出局」，縣黨部執委會則在26日開會討論，做出組成專案調查小組並在10日內完成調查，而原縣黨部公布縣議員提名日期則全部延至2月6日再行公布。

對陳文昌而言，是否能先過得了縣黨部這一關，已是一大問號，一旦縣黨部調查小組以「民調作假、破壞黨的形象」等理由做出對陳文昌不利的決定，陳文昌恐真的得「提前出局」，即使過了縣黨部這關並順利選上縣議員，將來還得面對準備多時，公開表明要將陳文昌拉下議長寶座的國民黨籍前議長張建榮的挑戰。

綠營所要面對的棘手問題是，如果縣黨部接受陳文昌「組織動員」的說法仍提名陳文昌競選縣議員，黃錫墉陣營勢必無法接受，接下來就有可能演變成國民黨找黃錫墉合作，一方面支持黃錫墉力拚陳文昌，另一方面共推前縣議員李志鏞參選三鄉鄉長，拉下與陳文昌同一陣線的鄉代會主席陳文新，一舉將「雙陳」連根拔除，三星鄉很可能因此全面「綠地變藍天」。

(中國時報)