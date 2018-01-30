內外夾擊 陳文昌議長寶座不穩

三星鄉長黃錫墉在議員初選民調落敗，24日他赴縣黨部要求暫緩提名，並指此次民調不公。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導
宜蘭縣議會議長陳文昌在議員初選民調大幅領先對手黃錫墉，對於黃的指控，他反批說這是刻意渲染。（本報資料照片）

亟欲尋求連任、民進黨籍的宜蘭縣議會議長陳文昌，此次選戰可謂面臨了重重挑戰，內有黨內同志三星鄉長黃錫墉步步進逼三星鄉唯一的議員席次，外有國民黨籍的前議長張建榮虎視眈眈要重奪議長大位，陳文昌不僅議長寶座搖搖欲墜，甚至恐怕連議員都沒得當。

陳文昌在三星鄉議員初選民調被挑戰者黃錫墉指控找人代聽民調電話，根本是作弊行為，黃並將蒐集到的事證及聲明書分送縣黨部及中央黨部，要求黨部直接判陳文昌「出局」，縣黨部執委會則在26日開會討論，做出組成專案調查小組並在10日內完成調查，而原縣黨部公布縣議員提名日期則全部延至2月6日再行公布。

對陳文昌而言，是否能先過得了縣黨部這一關，已是一大問號，一旦縣黨部調查小組以「民調作假、破壞黨的形象」等理由做出對陳文昌不利的決定，陳文昌恐真的得「提前出局」，即使過了縣黨部這關並順利選上縣議員，將來還得面對準備多時，公開表明要將陳文昌拉下議長寶座的國民黨籍前議長張建榮的挑戰。

綠營所要面對的棘手問題是，如果縣黨部接受陳文昌「組織動員」的說法仍提名陳文昌競選縣議員，黃錫墉陣營勢必無法接受，接下來就有可能演變成國民黨找黃錫墉合作，一方面支持黃錫墉力拚陳文昌，另一方面共推前縣議員李志鏞參選三鄉鄉長，拉下與陳文昌同一陣線的鄉代會主席陳文新，一舉將「雙陳」連根拔除，三星鄉很可能因此全面「綠地變藍天」。

(中國時報)

林錦定 83歲還想再拚連任 為民服務 嚴翊琦監督市政

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。