為民服務 嚴翊琦監督市政

2018年01月30日 00:43 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

國民黨籍、前新竹市許明財隨行祕書嚴翊琦，日前宣布將投入下屆東區市議員選舉，其在擔任許明財祕書之前，其實是政治素人，曾是金牌業務及證券公司資管工程師，此次是在接觸政治與服務市民5年後而有的生涯規畫，並毅然決然的投入選戰。

綽號小嚴的嚴翊琦，是東大眷村的眷村子弟第三代，父視是海軍上校退伍軍人，41歲的嚴翊琦進入社會後先做過業務員，之後到證券公司擔任資管工程師，2009年因緣際會，進入前市長許明財競選總部助選，在許明財進入市府後，即擔任其隨行祕書。

嚴翊琦說，他在市長隨行祕書將近2000個日子中，協助過市長所交辦的數千件民眾大小事，過程中由學習到熟悉公部門的運作。

這讓他擁有難得的人生歷練，探訪社會百態，也因此，當時即期許自己有朝一日能協助市民解決更多生活上的問題，擔任民眾與政府之間的橋梁，而為民服務的理想已在當時的心中勾勒出藍圖。

雖然2014年許明財連任失利，其團隊離開了市府，但他服務社會的熱情與理念並沒有因此中斷，之後他至市議員顏政德辦公室擔任助理，再學習到如何監督市府預算、珍惜公帑，如何為老百姓守住辛苦納稅錢，體認到身為民意代表該盡的責任，因此，這次決定投入選戰，期望自己再次為市民盡己身之力。

(中國時報)