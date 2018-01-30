田中 社頭 鮮綠力保江山

彰南地區有6名首任的民進黨籍鄉鎮長，他們都在積極爭取連任，成功與否都具指標意義。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣田中鎮、社頭鄉、二水鄉，現任的3名鄉鎮長謝文賢、劉錦昌與鄭蒼陽，都將尋求蟬聯，但預料也都將面對勁敵挑戰，其中田中鎮與社頭鄉，都是民進黨首度執政的鄉鎮，謝文賢、劉錦昌能否成功連任，備受關注。

田中鎮長謝文賢，原是國民黨籍田中鎮民代表會主席，3年前，與同黨的縣議員洪麗娜爭取黨內提名失利，最後選擇脫黨以無黨籍身分參選，結果以165票些微票數險勝出線，當選後，加入民進黨改披綠袍，也讓田中鎮變成綠色執政。

下屆選舉，洪麗娜已正式宣布捲土重來！不過，同為國民黨籍的新庄里里長謝秉儒，也早就積極布局要挑戰，兩人可能將先爭取黨內提名，取得代表權。不論如何，田中鎮長選舉，藍、綠對決已成定局。

社頭鄉長劉錦昌，3年前以59.79％的得票率壓倒性贏過國民黨對手蕭延青的36.24％，與無黨籍候選人蕭國章的3.97％。年底尋求連任，可能是國民黨籍現任社頭農會總幹事蕭浚二，蕭浚二在地方經營多年，實力相當雄厚，被視為是劉錦昌的勁敵。

社頭鄉前鄉長、現任縣議員的蕭如意，被點名可能會參選，近來他似乎有試探回鍋的可能性。

無黨籍的二水鄉長鄭蒼陽，2014年大選，在3強鼎立的戰局中以38.37％的得票率勝出，年底挑戰連任，目前有鄉民代表會副主席蘇界欽表態競爭，兩人在地方實力伯仲之間。

(中國時報)

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