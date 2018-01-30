嘉縣議員席次 藍綠變動不大

嘉義縣議會議員席次37席，目前以民進黨籍17席議員占多數，泛綠勢力實質過半，雖無黨籍議員多達10席，但其中僅4人屬泛藍。長期以來，泛藍與國民黨籍的合作都不敵民進黨與泛綠無黨強勢結盟，年底5合1選舉，預料現任多數議員將尋求連任，只是國民黨至今縣長參選人還在只聞樓梯響階段，民進黨又規畫以各選區應選席次過半提名，預估年底嘉縣議員席次藍綠比變化不大。
身兼民進黨嘉義縣黨部主委的縣議員林沐惠指出，因正值民進黨縣長初選緊要關頭之際，現兩方陣營打得火熱，考量黨內氣氛，加上不少黨員同志還在觀望，縣議員提名會等到初選結束再進行作業，不過2月分召開執委會，會先確定各選區提名名額，將以各選區應選席次過半做為提名標準，待縣長人選公布，再逐一徵詢有意願者。
林沐惠說，接下來的議員提名作業比照黨內既定機制，員額不足就徵召，超過就先協調再舉行民調，不過還是要評估民進黨在各選區的優勢和基本盤，以有勝選希望的人為優先提名對象，力求提名全數過關。
相較民進黨要等到縣長人選出爐才進入縣議員提名作業，國民黨縣黨部雖還在等黨中央協調縣長人選，但身兼主委的縣議員王啟澧卻透露，縣黨部已啟動縣議員人選徵詢工作。
王啟澧表示，縣議員是多席次競選，變數較大，加上提名權限在縣黨部，盡早作業才能掌握實際狀況，不過，局勢每天都在變，會等到各選區人選都底定，才會一次對外公布，至於提名戰術，除以現任為優先外，也會考量國民黨或泛藍在各選區的優劣勢來決定。
嘉義縣在國民黨17年來疏於經營下，民進黨早已全面執政，預料年底縣議員選舉，仍以政壇老將或尋求連任的議員為主，另傳部分政二代也可能出來一戰，儘管國民黨和民進黨的戰術不同，但兩位黨部主委皆認為，藍綠基本盤這幾年變動不大，在沒有強力吸票機牽動下，今年5合1選舉，民進黨與國民黨議員所占席次變化不大，誤差值極可能只有2、3個席次。
(中國時報)