嘉縣議員席次 藍綠變動不大

2018年01月30日 00:43 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

身兼民進黨嘉義縣黨部主委的縣議員林沐惠則說將以選區當選席次過半為提名人數基準。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣議會議員席次37席，目前以民進黨籍17席議員占多數，泛綠勢力實質過半，雖無黨籍議員多達10席，但其中僅4人屬泛藍。長期以來，泛藍與國民黨籍的合作都不敵民進黨與泛綠無黨強勢結盟，年底5合1選舉，預料現任多數議員將尋求連任，只是國民黨至今縣長參選人還在只聞樓梯響階段，民進黨又規畫以各選區應選席次過半提名，預估年底嘉縣議員席次藍綠比變化不大。

身兼民進黨嘉義縣黨部主委的縣議員林沐惠指出，因正值民進黨縣長初選緊要關頭之際，現兩方陣營打得火熱，考量黨內氣氛，加上不少黨員同志還在觀望，縣議員提名會等到初選結束再進行作業，不過2月分召開執委會，會先確定各選區提名名額，將以各選區應選席次過半做為提名標準，待縣長人選公布，再逐一徵詢有意願者。

林沐惠說，接下來的議員提名作業比照黨內既定機制，員額不足就徵召，超過就先協調再舉行民調，不過還是要評估民進黨在各選區的優勢和基本盤，以有勝選希望的人為優先提名對象，力求提名全數過關。

相較民進黨要等到縣長人選出爐才進入縣議員提名作業，國民黨縣黨部雖還在等黨中央協調縣長人選，但身兼主委的縣議員王啟澧卻透露，縣黨部已啟動縣議員人選徵詢工作。

王啟澧表示，縣議員是多席次競選，變數較大，加上提名權限在縣黨部，盡早作業才能掌握實際狀況，不過，局勢每天都在變，會等到各選區人選都底定，才會一次對外公布，至於提名戰術，除以現任為優先外，也會考量國民黨或泛藍在各選區的優劣勢來決定。

嘉義縣在國民黨17年來疏於經營下，民進黨早已全面執政，預料年底縣議員選舉，仍以政壇老將或尋求連任的議員為主，另傳部分政二代也可能出來一戰，儘管國民黨和民進黨的戰術不同，但兩位黨部主委皆認為，藍綠基本盤這幾年變動不大，在沒有強力吸票機牽動下，今年5合1選舉，民進黨與國民黨議員所占席次變化不大，誤差值極可能只有2、3個席次。

(中國時報)